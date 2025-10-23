Joven venezolana se lanza desde un puente en Puebla; dejó una última carta denunciando abuso sexual

Una joven venezolana de 20 años, se quitó la vida al lanzarse desde un puente peatonal sobre la Vía Atlixcáyotl, a la altura del Complejo Cultural y de Innovación (CIS) Angelópolis en Puebla. Yusvely Marianny Núñez Rodríguez dejó un último mensaje de despedida en su cuenta de Instragram.

De acuerdo con los primeros reportes, Yusvely dejó un mensaje de despedida en redes sociales en el que habló con dolor, nostalgia y una honestidad brutal sobre lo que sentía. En el texto, reveló que había sido víctima de abuso sexual por parte de su hermano, y expresó la soledad y desesperanza que había cargado durante años.

En el lugar del hecho, las autoridades encontraron sus pertenencias: zapatos, audífonos blancos, una boina y un blazer negro, las mismas prendas que llevaba en las fotografías de su última publicación.

Su último mensaje: una mezcla de dolor y ternura

Horas antes de quitarse la vida, Yusvely publicó una carta en redes sociales en la que se despidió de su madre y de quienes la conocían. En ella, dejó frases que han conmovido a miles de personas por su crudeza y sinceridad:

“La vida es bonita, adoro vivir y sentir los rayitos de sol en mi piel y las gotas de lluvia en mi cabello.”

“Nunca me sentí realmente querida, nunca tuve muchos amigos y siempre pensé que era una carga para mami.”

“Hubo abuso sexual de parte de mi hermano y ni siquiera me preguntaste cómo me sentí.”

“La vida es bella, aprovéchala tontit@. Párate de la cama de depresión y sal a ver las nubes.”

Sus palabras, lejos de un simple adiós, se han convertido en un llamado urgente sobre la salud mental y la violencia sexual, problemas que siguen cobrando vidas jóvenes en México y América Latina.

Investigan suicidio de venezolana en Puebla

La Fiscalía de Puebla ya abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y confirmar las denuncias mencionadas en el mensaje de Yusvely. Además, se espera la intervención del consulado de Venezuela en México, que brindará apoyo a la familia y seguimiento al caso.

Mientras tanto, en redes sociales cientos de usuarios han compartido mensajes de apoyo y empatía con frases como:

“Dios te ama, en donde quiera que estés.”

“Espero que en la otra vida puedas encontrar La Paz que no tuviste en esta, DEP.”

“Tu historia no se apaga aquí. Aunque ya no estés, tus palabras despiertan conciencia. Nos dejas la responsabilidad de mirar con más ternura, de cuidar más, de creerle a quien sufre. Perdón, porque este mundo te falló cuando más necesitabas amor.”

¿Dónde pedir ayuda si siento depresión o tristeza?

El caso de Yusvely muestra que la salud mental no es un juego y no se pueden minimizar las denuncias de abuso, especialmente cuando provienen de niñas y jóvenes.

Expertos recuerdan que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino un paso valiente para salir del dolor. En México, el Sistema Nacional de Apoyo Psicológico a la Salud Mental (SAPTEL) ofrece atención gratuita y confidencial las 24 horas del día en el número 800 472 7835 y también está la Línea de la vida 800 911 2000 con ayuda 24/7

