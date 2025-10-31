VIDEO: policías salvan a joven que intentó quitarse la vida en la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro

Un momento de tensión vivieron los usuarios de la “Línea Dorada”, este miércoles en la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro, cuando un joven intentó quitarse la vida.

La intervención del personal de Protección Civil, ayudó a poner a salvo al joven, evitando así una tragedia.

Mi reconocimiento al personal de emergencias y a los policías de la @SSC_CDMX, a cargo de @PabloVazC, adscritos al @MetroCDMX, por su oportuna intervención para evitar que una persona atentara contra su vida en la estación Periférico Oriente, de la Línea 12.

Gracias a su rápida… pic.twitter.com/xTLgDInnQ0 — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) October 31, 2025

