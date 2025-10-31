Logo InklusionSitio accesible
VIDEO: policías salvan a joven que intentó quitarse la vida en la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro

Un joven intentó quitarse la vida en la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro CDMX. Policías lograron ponerlo a salvo.

Escrito por: Alejandra Gómez
Un momento de tensión vivieron los usuarios de la “Línea Dorada”, este miércoles en la estación Periférico Oriente de la Línea 12 del Metro, cuando un joven intentó quitarse la vida.

La intervención del personal de Protección Civil, ayudó a poner a salvo al joven, evitando así una tragedia.

Información en desarrollo...

