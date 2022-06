VIDEO: Muere hombre que fue mordido por tigre de bengala en Michoacán

Familiares de José de Jesús, el hombre que se ve en un video aparentemente alimentando a un tigre de bengala en el municipio de Peribán, en Michoacán confirmaron que falleció la tarde de este martes. José de Jesús estaba hospitalizado en Morelia, su estado de salud se complicó por padecer diabetes y oponerse a ser amputado de sus extremidades, perdió la vida de un infarto.

Presuntamente el hombre estaba alimentando al tigre de bengala, cuando el animal le mordió la mano derecha. Todo quedó grabado en un video en Michoacán

Un tigre de bengala mordió la mano derecha de un hombre de aproximadamente 40 años que aparentemente lo alimentaba en una finca ubicada en la localidad de San Francisco Peribán, en el municipio de Peribán, Michoacán. Las imágenes y el video del momento del ataque circularon en redes sociales mientras el hombre fue llevado al hospital para ser atendido por varias lesiones que le causó el animal, cuando el hombre intentaba zafarse del tigre, autoridades ya investigan al dueño o los dueños del ejemplar para saber si contaba con los permisos correspondientes para el cautiverio del tigre y presuntamente también de un león y un cocodrilo.

Aseguran cachorro de tigre en Hidalgo

En Tizayuca, Hidalgo responsables de protección civil con especialistas aseguraron a un cachorro de tigre en un inmueble en construcción. Fueron vecinos quienes denunciaron que el felino se asomaba al exterior. Tuvieron que utilizar una escalera para poder ingresar y rescatarlo. Los propietarios del lugar no fueron localizados. El tigre de 5 meses fue trasladado a la unidad de rehabilitación y fauna silvestre en Pachuca.

No es ilegal tener un tigre de bengala en México

Tener un tigre de bengala no es ilegal en México dado que no se trata de una especie en extinción. Las especies exóticas sí pueden ser mascotas de particulares siempre y cuando se tenga de una autorización de SEMARNAT y se compruebe que el animal no tiene procedencia ilícita. De cualquier forma el animal no puede pasear libremente y se debe garantizar que haya “trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la secretaría”, se lee en el artículo 27 de la Ley General de Vida Silvestre.

