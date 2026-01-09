Globos y canciones: Así despiden al pequeño Alexis, presuntamente asesinado por su padrastro en Guerrero

La tragedia del Día de Reyes Magos en Chilpancingo, Guerrero, tuvo uno de sus momentos más dolorosos con el sepelio del pequeño Alexis Alfredo, un niño de apenas dos años de edad que perdió la vida de forma violenta el pasado 6 de enero, presuntamente a manos de su padrastro y de su propia madre.

Acompañado de música infantil, globos y rodeado de familiares, el menor fue sepultado en el panteón norte de Chilpancingo , donde su despedida estuvo marcada por el dolor, el silencio y los clamores de justicia de quienes lo amaron.

Un cortejo lleno de dolor y despedidas en Chilpancingo

Luego de ser velado en el domicilio materno, el cuerpo del pequeño Alexis fue trasladado al cementerio en un cortejo fúnebre que recorrió calles de la capital guerrerense . Durante el trayecto, unidades del transporte público que acompañaron la caravana hicieron sonar sus cláxones como señal de despedida, un gesto que estremeció a vecinos y automovilistas.

Al llegar al panteón, familiares, entre ellos su abuela, hermanos y otros seres queridos, rompieron en gritos de dolor y exigencias de justicia, mientras el cuerpo del menor era llevado a su última morada. La escena reflejó la indignación y la tristeza por la pérdida de un niño cuya vida fue arrebatada de manera brutal.

Apoyo ante la falta de recursos tras la muerte del pequeño Alexis

El lote donde descansarán los restos del pequeño Alexis fue donado por el Ayuntamiento de Chilpancingo, luego de que la familia informara no contar con los recursos necesarios para adquirir un espacio en el panteón. Además, una funeraria brindó apoyo integral a los deudos durante el proceso, acompañándolos en uno de los momentos más difíciles de sus vidas.

Este respaldo fue clave para que la familia pudiera despedirse del menor de manera digna, pese a la situación económica y emocional que enfrentan tras el crimen .

🚨 Tragedia en #Chilpancingo, #Guerrero.



Un niño de 2 años murió tras una brutal golpiza presuntamente a manos de su madre y padrastro, identificados como Olga “N” y Elder “N”.



Vecinos alertaron por los llantos y gritos que se escucharon por horas antes de que todo quedara en silencio.

El crimen que marcó el Día de Reyes en Chilpancingo

De acuerdo con el contexto del caso, fue el Día de Reyes cuando un domicilio de la colonia El Encanto, en Chilpancingo, quedó marcado por la tragedia. Policías ministeriales confirmaron que el niño, identificado como Alexis Alfredo, murió por estrangulamiento, presuntamente cometido por su padrastro con la participación de su madre, las autoridades dijeron que ambos estaban bajo los influjos de alguna droga.

El cuerpo del bebé permaneció 24 horas en el Servicio Médico Forense (SEMEFO) de Chilpancingo, mientras se confirmaba el parentesco de la familia. Finalmente, fueron sus abuelos y bisabuelos quienes lograron recuperar el cuerpo para darle sepultura. El silencio predominó entre los familiares, pues la pérdida de un niño de dos años resultó devastadora.

Padres detenidos y posible condena por asesinato de niño en Chilpancingo

La Fiscalía General del Estado de Guerrero confirmó la detención de Olga “N”, madre del menor, y Elder Alexis “N”, padrastro de 20 años de edad. De manera preliminar, las autoridades señalaron que presuntamente se encontraban bajo los efectos de drogas al momento de cometer el crimen.

De acuerdo con el Código Penal del Estado de Guerrero, este delito se clasifica como homicidio en razón de parentesco o relación, el cual puede ser castigado con penas de entre 20 y 50 años de prisión, dependiendo de lo que determinen los jueces.

El caso continúa bajo investigación, mientras una familia y una comunidad entera exigen que la muerte del pequeño Alexis no quede impune.