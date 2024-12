¡Exigen justicia! Muere menor en ‘fiesta de espuma’ en escuela del Edomex

Muere menor; festejo decembrino con ‘fiesta de espuma’ terminó en tragedia. Diego Alejandro Hernández Gómez, estudiante de tercero de la Secundaria Técnica 52, en los Reyes La Paz, Estado de México (Edomex), perdió la vida el pasado 12 de diciembre, sin que hasta ahora, la familia haya recibido una explicación.

“Al llegar a la escuela, nosotros encontramos a mi hijo tirado, desnudo, inconsciente. A lo cual les digo, dentro de mi desesperación, les pregunto qué pasó. Me dicen que tuvo un accidente”, explicó Noemí Gómez, madre de Diego.

¿Qué se sabe de la muerte de Diego Alejandro Hernández Gómez, menor que murió en una ‘fiesta de espuma’ en escuela del Edomex?

Diego fue llevado a un hospital, donde confirmaron que había muerto, la autopsia señala como causa, un golpe en la cabeza.

“Quiero que me digan qué fue lo que realmente pasó con él. Que me expliquen por qué no estaban ellos al pendiente, siendo que son menores de edad. En una actividad donde hay una fiesta de espuma, debe haber alguien cuidándolo. El niño estaba morado de su cara y todo blanco del cuerpo, ya no estaba con signos vitales”, explicó la madre del menor.

Ante esta crítica situación, padres de familia realizaron una protesta afuera de la escuela, donde se encontraron con el supervisor.

“Me dijo la maestra que cayó un niño, se accidentó un niño y no reacciona”, explicó el supervisor al ser entrevistado.

¡Exigen justicia! Muere menor en vivio decembrino en escuela del Edomex | FIA

Vía telefónica y de manera presencial se buscó a las autoridades de este plantel educativo; sin embargo, hasta el momento no ha habido respuesta a una solicitud de entrevista.

“Sí, hay impotencia, coraje, dolor. Hay todo porque no era el tiempo de que él se fuera”, agregó Leticia Moctezuma, abuela de Diego.

Diego tenía 15 años, le gustaba el dibujo y quería ser artista, por lo que su partida, a tan corta edad, deja incógnitas y un vacío que no se podrá llenar.

“Esto no se puede quedar así porque, como le dije a una señora, hoy fue mi hijo y mañana quien sigue”, sentenció la madre de Diego Alejandro Hernández Gómez.

Las autoridades escolares ya declararon en la Fiscalía del Estado de México; mientras las investigaciones continúan, la familia de Diego sigue preguntándose, qué pasó en ese fatal convivio.