Tragedia en la Doctores: Camión de basura da reversa y mata a una abuelita de 80 años

Una mujer de 80 años de edad perdió la vida la mañana de este jueves tras ser atropellada por un camión recolector de basura que realizaba maniobras en reversa en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. El trágico accidente ocurrió en el cruce de las calles Doctor Eraso y Doctor Andrade, en la zona centro de la Ciudad de México (CDMX).

El conductor de la pesada unidad fue detenido en el lugar por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y puesto a disposición del Ministerio Público. A través de una tarjeta informativa, se pudo confirmar que la víctima era una señora de la tercera edad.

¿Qué pasó en la Doctores? Así fue el accidente fatal

De acuerdo con el comunicado oficial de la SSC, el incidente fue reportado a través de los operadores del C2 Centro. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron a la mujer de la tercera edad debajo de la unidad de recolección, la cual permaneció inmóvil luego de cometer el trágico acto.

El propio conductor del camión informó a los policías que, al poner el vehículo en reversa, atropelló a la mujer de 80 años. Reportes en el lugar indican que la víctima podría haber estado cruzando por el paso de cebra en ese momento, por lo que los primeros indicios señalan a un accidente.

🚨 Tragedia en la colonia Doctores



Una mujer fue atropellada por un camión de basura y lamentablemente perdió la vida.

Conductor del camión de basura quedó detenido

Tras el reporte, se coordinaron los servicios de emergencia. Paramédicos de Protección Civil que arribaron al punto valoraron a la mujer, pero lamentablemente solo pudieron confirmar que ya no contaba con signos vitales, por lo que se hizo el aviso pertinente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX).

Los policías de la SSC procedieron a acordonar la zona y a detener al conductor del camión. Tras leerle sus derechos, fue trasladado junto con el vehículo a la agencia del Ministerio Público correspondiente; mientras que en el lugar se presentaron peritos en el sitio para iniciar las indagatorias y realizar el levantamiento del cuerpo.

