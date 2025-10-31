Don Salvador, de 78 años, trabajaba en el Zoológico de Aragón hasta que fue atropellado

Un adulto mayor de 78 años, identificado como "Don Salvador", quien laboraba como empleado de limpieza en el Zoológico de San Juan de Aragón, murió trágicamente esta mañana tras ser atropellado por un vehículo particular en la alcaldía Gustavo A. Madero.

El conductor responsable, que presuntamente se pasó la luz roja del semáforo, fue detenido en el lugar por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), quienes lo hallaron en la escena con el parabrisas estrellado.

Accidente en el Zoológico de San Juan de Aragón

El fatal accidente ocurrió en la colonia San Juan de Aragón. De acuerdo con el comunicado emitido por la SSC CDMX, la alerta la dieron los monitoristas del C2 Norte, acudió al cruce de las avenidas 510 y Loreto Fabela, un punto calificado como "cruce peligroso".

Al llegar, los oficiales encontraron a Don Salvador sobre la cinta asfáltica con lesiones evidentes. Según los primeros reportes, el conductor del vehículo particular se pasó la luz roja del semáforo y embistió al trabajador.

Al sitio se trasladó el equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) para reportar lo sucedido y confirmar los hechos, donde lamentablemente se encontraba el cuerpo sin vida de Don Salvador, acordonado por oficiales de policía.

Detienen a conductor tras atropellar a trabajador del Zoológico de Aragón

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) que arribaron al sitio solo pudieron diagnosticar al hombre de 78 años sin signos vitales por atropellamiento.

En el lugar se encontraba un vehículo color gris con el parabrisas estrellado. El conductor, un hombre de 42 años de edad, fue detenido por los uniformados y trasladado ante el agente del Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

El acordonamiento policial y las labores de los servicios periciales provocaron una fuerte carga vehicular sobre la Avenida José Loreto Fabela, afectando principalmente la ruta que va desde el deportivo Hermanos Galeana hacia el Circuito Interior. Como alternativa vial, se recomendó a los conductores utilizar la Avenida Oceanía.