Mueren diez miembros de una misma familia en Sudáfrica, fueron atacados a tiros

Diez miembros de una misma familia mueren a tiros por individuos armados esta madrugada en una vivienda en el este de Sudáfrica, informó este viernes la Policía.

Un grupo de hombres armados irrumpió en la granja de una familia en la ciudad de Pietermaritzburg.

En un comunicado, el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) confirmó "un tiroteo masivo que se cobró la vida de diez miembros de una familia en Pietermaritzburg", capital de la provincia de KwaZulu-Natal.

Se desconocen los motivos del crimen

La policía no dio el motivo del tiroteo. Entre los muertos hay siete mujeres y tres hombres, según un comunicado del Ministerio de Policía sudafricano.

El ministro de Policía, general Bheki Cele, visitó la escena del crimen, ocurrido en el suburbio de Imbali.

Uno de los presuntos agresores murió

En declaraciones recogidas por la prensa local, Cele confirmó la muerte de un sospechoso en un tiroteo con las fuerzas del orden, la detención de otros dos (uno de ellos herido) y la huida de un cuarto.

Las víctimas tenían entre 13 y 63 años

"La (víctima) menor tendría 13 años, la mayor 63, quien resultó ser la madre de la casa. Parece que es una familia. Es una escena del crimen terrible, demasiadas personas se perdieron aquí", explicó el ministro desde el lugar del suceso.

Hay dos sobrevivientes

Anteriormente, el alcalde de Msunduzi (municipalidad que incluye Pietermaritzburg), Mzimkhulu Thebholla, confirmó el suceso y aseguró que dos personas lograron sobrevivir.

"Creo que ellos son los que podrían tener más información sobre lo que realmente sucedió porque estaban en la casa cuando ocurrió el incidente. Sin embargo, hasta el momento, sabemos que tres hombres entraron a la casa y comenzaron a disparar al azar en relación con las denuncias de un caso de violación", declaró Thebholla a medios locales.

Criminalidad grave problema en Sudáfrica

Se trata del segundo tiroteo ocurrido en KwaZulu-Natal esta semana, después de que otras cuatro personas fueran asesinadas a tiros en una casa en KwaMashu, al norte de la ciudad de Durban, este jueves.

La criminalidad es un grave problema en Sudáfrica, donde la Policía registró más de 6,420 asesinatos y 9,510 violaciones en sólo tres meses, desde el 1 de abril hasta el 30 de junio de 2022, según informó el pasado agosto Cele.

Sudáfrica tiene una de las tasas de homicidio más altas del mundo, con unos 20,000 asesinatos registrados cada año en una población de 60 millones de habitantes.

En enero, unos hombres armados mataron a ocho personas e hirieron a otras tres en una fiesta de cumpleaños en la ciudad de Gqeberha, en la Provincia del Cabo Oriental, tras una oleada de ataques con armas de fuego el año pasado.