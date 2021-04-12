Cientos de personas se manifestaron en Minneapolis por la muerte de Daunte Wright a manos de la policía en Estados Unidos.

Los inconformes se aglomeraron frente a la estación de la policía en Brooklyn Center, al noroeste de Minneapolis, para protestar por el fallecimiento de Daunte Wright, pero La policía les disparó gas lacrimógeno y granadas ensordecedoras.

Hacia la medianoche de este domingo, la Guardia Nacional se desplegó en el lugar, y el alcalde de Brooklyn Center dijo que emitiría una orden de toque de queda en breve.

Katie Wright , madre de Daunte Wright, un joven afroamericano de 20 años, dijo que su hijo la había llamado para decirle que la policía le había ordenado detener su vehículo y que escuchó a oficiales de policía decirle a su hijo que soltara el teléfono, luego dijo que uno de los agentes cortó la llamada.

Poco después, la novia de su hijo le dijo que éste había sido abatido.

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Según un comunicado del departamento policial de Brooklyn Center, agentes ordenaron detener el vehículo por una infracción de tránsito, pero cuando descubrieron que tenía una orden de detención pendiente, intentaron detenerlo.

Sin embargo, la policía comunicó que el conductor volvió a su vehículo, y uno de los oficiales disparó su arma, alcanzando al conductor, que murió en el lugar.

Otra persona también resultó herida.

También informó que una pasajera del automóvil sufrió heridas, sin que su vida corra peligro, y fue transportada a un hospital local, según el comunicado, que no identificó a la mujer.

La oficina de asuntos criminales de Minnesota confirmó que está investigando la implicación de un agente en un tiroteo en Brooklyn Center, pero se negó a identificar a la víctima.

Cuando la presencia policial se redujo luego de una hora, la muchedumbre encendió velas y escribió mensajes en la calle: “Justicia para Daunte Wright”.

El alcalde de Brooklyn City, Mike Elliott, tachó el tiroteo de “trágico”.

Llamamos a los manifestantes a seguir siendo pacíficos, escribió en Twitter. “Los manifestantes pacíficos no son enfrentados con fuerza”.

Los agentes informaron que las dependencias policiales, adyacentes al Brooklyn Center, fueron gravemente dañadas. Tal y como explicaron, los manifestantes habrían abierto fuego y lanzado objetos pesados y piedras contra la fachada.

El gobernador de Minesota, Tim Walz, señaló que se encuentra supervisando la situación y ha aseverado que el estado se encuentra de luto por la muerte de un hombre negro a manos de un agente de la ley.

Pero los choques se reanudaron poco después, cuando otro grupo de cientos de manifestantes se congregó frente a la sede principal de la policía de Brooklyn Center y fue recibido por gases lacrimógenos y granadas aturdidoras.

El tiroteo tiene lugar mientras se lleva a cabo en Minneapolis el juicio contra Derek Chauvin, un policía blanco acusado de la muerte de George Floyd, un afro estadounidense en mayo pasado en esa ciudad.

La muerte de Floyd desencadenó una ola de protestas en todo Estados Unidos contra el racismo y la brutalidad policial.

