Fuerzas Armadas tienen el tiempo contado para debilitar al CJNG tras muerte de El Mencho: exagente DEA

Tras la muerte de El Mencho en Jalisco, las Fuerzas Armadas enfrentan una ventana limitada para debilitar al CJNG antes de que el grupo logre reorganizarse, advirtió un exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA.

Así lo advirtió Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, quien señaló que la baja de Nemesio Oseguera Cervantes coloca a la organización en un escenario donde el tiempo es determinante.

¿Por qué el CJNG enfrenta una etapa decisiva tras muerte del Mencho?

Según Vigil, El Mencho concentraba el control operativo del CJNG y tomaba decisiones clave dentro de una estructura que operaba en más de 40 países.

La muerte del líder genera un vacío que obliga a la cúpula a definir rápidamente quién asumirá el mando o cómo se dividirán las funciones estratégicas.

“El Mencho era un capo que tenía un cártel que operaba en seis de los siete continentes, operaban así como una fuerza de paramilitares. Mataron miles y miles de personas, no nomás en México, pero en otros países; El Mencho yo creo que ha sido el capo más sanguinario que ha tenido la República Mexicana.

“Ahora que le dieron de baja al Mencho es importante determinar qué va a pasar con el cártel, y ellos ahora están en shock porque nunca pensaban que le iban a dar de baja”, explicó el exfuncionario, quien advirtió que este proceso puede detonar enfrentamientos internos.

Reestructuración y riesgo de nuevos bloqueos tras muerte del Mencho

El exjefe de la DEA señaló que los bloqueos y actos violentos registrados tras la muerte de El Mencho podrían ser una demostración de fuerza para evitar que organizaciones rivales intenten avanzar sobre territorios controlados por el CJNG.

También indicó que la organización podría atravesar días de inestabilidad mientras se define el nuevo liderazgo.

“Todo lo que están haciendo, bloqueando carreteras, quemando vehículos, eso es para demostrar que todavía son poderosos. Quieren mandarle un mensaje no nomás al gobierno mexicano, pero a otros cárteles rivales que pueden pensar: ‘Ok, pues ahora vamos a entrar y quitarle cierto territorio al Cártel de Jalisco'".

Ventana estratégica tras la muerte de El Mencho

Vigil sostuvo que este momento representa una oportunidad para debilitar al CJNG antes de que consolide nuevamente su estructura.

Advirtió que si el grupo logra reorganizarse con rapidez, podría recuperar capacidad operativa en corto plazo.

“Sí, yo creo que esto va a durar por unos días, pero luego se va a mermar y luego tenemos que ver quién va a tomar el control del cártel o si va a haber una disputa.

“Y ahora es el tiempo perfecto para que México, como digo, ataque al cártel ahora que está algo débil, antes de que vayan cogiendo fuerza otra vez”, sentenció.

La muerte de El Mencho, concluyó, no marca el fin del CJNG, pero sí abre una etapa en la que el factor tiempo será determinante para el futuro del cártel.