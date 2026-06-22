¡A metros de tu domicilio! Obtén rápido y sin filas tu licencia en el Edomex: Ubica AQUÍ las Unidades Móviles

Si planeas tramitar tu Licencia Edomex en los próximos días, toma nota. La Secretaría de Movilidad dio a conocer la nueva ruta de las Unidades Móviles que recorrerán distintos municipios mexiquenses durante la semana del 22 al 27 de junio; además, conoce si el servicio operará el próximo miércoles debido al partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que se disputará en el Estadio Azteca.

Las autoridades del Edomex recomendaron revisar con anticipación las fechas, sedes y horarios disponibles para obtener, renovar o solicitar el duplicado de la licencia de conducir en el Estado de México.

¿Dónde estarán las Unidades Móviles para tramitar la licencia en Edomex del 22 al 27 de junio?

Si estás por sacar, renovar o solicitar un duplicado de tu licencia de conducir en el Estado de México, las Unidades Móviles volverán a recorrer distintos municipios mexiquenses durante la última semana de junio.

Esta alternativa permite realizar el trámite más cerca de casa y evitar traslados a módulos fijos, por lo que suele registrar una alta demanda entre automovilistas y motociclistas. A continuación te compartimos la lista completa de fechas, municipios y ubicaciones donde brindarán servicio del 22 al 27 de junio de 2026 .

22 de junio



Apaxco: Av. Juárez s/n, Km. 9.2, colonia Centro (Campo La Noria).

Jaltenco: Calle Vicente Guerrero s/n, San Andrés Jaltenco (frente al Palacio Municipal).

Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, Unidad Morelos 3a Sección (frente a la delegación administrativa de la zona oriente).

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, Hacienda del Parque (estacionamiento de Outlets Punta Norte).

23 de junio



Apaxco: Campo La Noria.

Tultitlán: Unidad Morelos 3a Sección.

Jaltenco: Frente al Palacio Municipal.

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, colonia Santa María Nativitas (estacionamiento de Plaza Chimalhuacán).

Nezahualcóyotl: Avenida Sor Juana 866, colonia Benito Juárez.

Zinacantepec: Avenida 16 de Septiembre 109, colonia Centro (frente al Palacio Municipal).

Acambay: Plaza Hidalgo 8, colonia Centro (frente al Palacio Municipal).

Temamatla: Plaza Hidalgo 4, colonia Centro (frente al Palacio Municipal).

24 de junio



Apaxco: Campo La Noria.

Jaltenco: Frente al Palacio Municipal.

Tultitlán: Unidad Morelos 3a Sección.

Toluca: Prolongación Heriberto Enríquez 206, colonia Las Margaritas.

Chalco: Manzana 018, colonia San Sebastián.

Zinacantepec: Avenida 16 de Septiembre 109, colonia Centro (frente al Palacio Municipal).

Acambay: Plaza Hidalgo 8, colonia Centro (frente al Palacio Municipal).

Temamatla: Plaza Hidalgo 4, colonia Centro (frente al Palacio Municipal).

25 de junio



Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de Outlets Punta Norte).

Jaltenco: Calle Vicente Guerrero s/n, San Andrés Jaltenco, C.P. 55780 (frente al Palacio Municipal).

Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, colonia Unidad Morelos 3a Sección, C.P. 54935 (frente a la delegación administrativa de la zona oriente).

Toluca: Calle Miguel Hidalgo 225, colonia San Cristóbal Huichochitlán, C.P. 50200.

Tepotzotlán: Calle 2 de Marzo 2, colonia Tlacateco, C.P. 54605.

Zinacantepec: Avenida 16 de Septiembre 109, colonia Centro, C.P. 51350, San Miguel Zinacantepec (frente al Palacio Municipal).

Acambay: Calle Plaza Hidalgo 8, colonia Centro, C.P. 50300 (frente al Palacio Municipal).

Temamatla: Plaza Hidalgo 4, colonia Centro, C.P. 56650 (frente al Palacio Municipal).

26 de junio



Jaltenco: Calle Vicente Guerrero s/n, San Andrés Jaltenco, C.P. 55780 (frente al Palacio Municipal).

Tultitlán: Calle Zodiaco s/n, colonia Unidad Morelos 3a Sección, C.P. 54935 (frente a la delegación administrativa de la zona oriente).

Cocotitlán: Salto del Agua s/n, colonia Techichilco, C.P. 56680 (frente al Palacio Municipal).

Chimalhuacán: Avenida Nezahualcóyotl, Manzana 004, colonia Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de Plaza Chimalhuacán).

Cuautitlán Izcalli: Hacienda de Sierra Vieja 2, colonia Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de Outlets Punta Norte).

Aculco: Plaza Constitución 1, colonia Centro, C.P. 50360, Aculco de Espinoza (frente al Palacio Municipal).

Zinacantepec: Avenida 16 de Septiembre 109, colonia Centro, C.P. 51350, San Miguel Zinacantepec (frente al Palacio Municipal).

Naucalpan: Cerrada Águilas 1, colonia San Fernando, C.P. 52765.

27 de junio



Zinacantepec: Avenida 16 de Septiembre 109, colonia Centro.

Cocotitlán: Salto del Agua s/n, colonia Techichilco.

Aculco: Plaza Constitución 1, colonia Centro.

Horario de atención

La recepción de documentos se realizará de 09:00 a 17:30 horas, mientras que la atención al público concluirá a las 18:00 horas , por lo que se recomienda llegar con anticipación y llevar todos los requisitos para completar el trámite en una sola visita.

¿Cuánto cuesta sacar la licencia de conducir en Edomex en 2026?

Antes de acudir a las Unidades Móviles para tramitar tu Licencia de conducir en el Estado de México, hay un dato que conviene revisar para evitar contratiempos: el costo actualizado del documento .

Ya sea que busques obtener tu licencia por primera vez, renovarla o solicitar un duplicado, las autoridades del Edomex recomiendan realizar el pago previamente y presentar el comprobante durante tu cita para agilizar el proceso.

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Estos son los precios vigentes para tramitar una licencia de conducir en el Estado de México:



Licencia tipo A para automovilista: 777 pesos

para automovilista: 777 pesos Licencia tipo C para motociclista: 777 pesos

para motociclista: 777 pesos Licencia tipo E para chofer particular: 1,017 pesos

para chofer particular: 1,017 pesos Permiso provisional tipo D para menores de edad: 777 pesos

para menores de edad: 777 pesos Duplicado de licencia: 525 pesos