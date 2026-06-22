Abel Elías 'N', enfermero del Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) #1, de Culiacán, Sinaloa, fue detenido este fin de semana después de salir de su turno con cuatro medicamentos especializados que presuntamente robó y que tienen un valor aproximado en el mercado de entre 90 y 120 mil pesos .

A través de una ficha de detención emitida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado, se informó que la captura se llevó a cabo en la colonia Miguel Alemán, de Culiacán, donde se ubica la clínica.

Así fue la detención de un enfermero que robó medicamentos en una clínica del IMSS en Sinaloa

De acuerdo con los registros oficiales, el arresto ocurrió alrededor de las 15:12 horas del viernes 19 de junio, en las inmediaciones del Hospital Regional Número 1 del IMSS.

El trabajador de la salud fue interceptado cuando abandonaba el nosocomio tras concluir sus actividades laborales y posteriormente quedó a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades identificaron al detenido como Abel Elías 'N', de 35 años , quien al momento de la captura vestía uniforme médico color blanco.

La intervención fue realizada por fuerzas federales desplegadas en el sector, luego de trabajos de seguimiento que derivaron en la revisión del sospechoso cuando salía del inmueble hospitalario.

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Cae enfermero del IMSS con medicamento robado en Sinaloa; costo del producto superaba los 90 mil pesos|Gobierno de México

¿Qué medicamentos presuntamente robó el enfermero del IMSS en Sinaloa?

Las primeras indagatorias apuntan a que los productos asegurados forman parte de medicamentos de alta especialidad utilizados en tratamientos para pacientes con enfermedades complejas, entre ellas algunos padecimientos oncológicos, VIH y diabetes.

Fuentes vinculadas con el caso señalan que presuntamente cada una de las cuatro cajas aseguradas alcanza precios elevados en el mercado, entre 90 y 120 mil pesos, razón por la cual las autoridades federales mantienen abierta una investigación para determinar el destino que tendrían los fármacos y si existían más personas involucradas en la presunta sustracción.

¿Por qué investigan una posible red de robo de medicamentos en el IMSS?

Además de la detención del enfermero, las autoridades analizan la posible existencia de una estructura interna dedicada al desvío y comercialización irregular de medicamentos dentro de la institución médica.

La investigación busca establecer si la salida de fármacos ocurrió de manera aislada o si existe la participación de otros trabajadores relacionados con el manejo, almacenamiento o distribución de los productos.