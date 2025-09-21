Luto en CDMX: confirman la muerte de un paciente más, por quemaduras tras explosión en Iztapalapa

La tragedia ocurrida en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, continúa cobrando víctimas. Este domingo 21 de septiembre de 2025, se confirmó la muerte de un paciente de 36 años de edad que era atendido en el Hospital Regional “General Ignacio Zaragoza” del ISSSTE, luego de sufrir quemaduras graves por la explosión de una pipa de gas LP.

El anuncio fue hecho por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, mediante un mensaje en redes sociales: “Lamento informar el fallecimiento de un paciente de 36 años de edad que durante estos días fue atendido (…) por quemaduras graves tras los hechos del Puente de la Concordia. Acompañamos a su familia en este sensible momento”, expresó.

¿Qué ocurrió en la explosión del Puente de la Concordia?

La explosión, registrada en el límite de Iztapalapa y Nezahualcóyotl, dejó un saldo de decenas de heridos y severos daños materiales. De acuerdo con reportes de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la deflagración fue provocada por una fuga en una pipa de gas LP, lo que generó un incendio que rápidamente se expandió.

Los cuerpos de emergencia trasladaron a varios heridos a hospitales de la zona, donde algunos permanecen bajo atención crítica.

Solidaridad con las víctimas de la explosión de pipa en Iztapalapa

Diversas autoridades han expresado su solidaridad con las familias afectadas. Martí Batres reiteró que se están facilitando todos los servicios y atenciones pertinentes para los deudos y sobrevivientes de la explosión; la tragedia en el Puente de la Concordia deja una profunda herida en la capital. ¿Qué medidas deberían reforzarse para evitar que accidentes como este se repitan en el futuro?