Don Apolonio espera informes de dos familiares lesionados tras explosión de pipa en Iztapalapa

Después de la tragedia de la explosión de la pipa de gas en el Puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México (CDMX) familiares recorren hospitales para encontrar a sus familiares heridos y saber su condición de salud. Tal es el caso de don Apolonio.

El señor habló a cámaras y micrófonos de Fuerza Informativa Azteca (FIA) a las afueras del Hospital Rubén Leñero, donde mencionó que uno de sus familiares está gravemente lesionado y hasta se encuentra en terapia intensiva.

“A las 12 de la noche nos dieron la información de que lo pasaban a terapia intensiva, pero está delicado”, mencionó don Apolonio.

Durante la madrugada, familiares siguieron esperando noticias de los lesionados tras la explosión de una pipa en Iztapalapa.



En el hospital Rubén Leñero, Don Apolonio aguarda el parte médico de sus dos familiares heridos. Uno fue ingresado a terapia intensiva, el otro está en… pic.twitter.com/4ikZvvh1wo — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2025

Añadió que otros de sus familiares, un joven de 18 años de edad, continúa internado en el Hospital Balbuena, debido a que debía permanecer en observación por el personal médico. Afirmó que posteriormente, durante la mañana de este 11 de septiembre de 2025, los médicos le informarán si este familiar podrá salir de dicho centro hospitalario.

Cabe recordar que otras personas lesionadas son atendidas en el Hospital General de Iztapalapa, Hospital General Balbuena y Hospital de Especialidades de la CDMX Belisario Domínguez.

¿Qué pasó en el Puente de La Concordia?

Una pipa de gas LP que llevaba más de 49 mil litros de combustible volcó y presentó una explosión en el Puente de La Concordia, alrededor de las 14:20 horas de ayer miércoles 10 de septiembre de 2025.

Las flamas alcanzaron alrededor de 30 metros de altura y fueron captadas por diversos testigos del hecho que circulaban por las vías elevadas de la zona de Santa Marta, así como por pasajeros del Trolebús Elevado.

La catástrofe dejó cuatro personas muertas y 90 lesionadas, quienes son atendidas en diversos hospitales de la CDMX.

Hasta la mañana de este jueves, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que retiró la pipa siniestrada, con lo cual reabrió completamente la circulación en la Calzada Ignacio Zaragoza, tanto del poniente como al oriente de la CDMX.