VIDEO: Captan a muerto volviendo a la vida en una morgue de Rusia

En redes sociales se viralizó el video del momento en que un supuesto muerto regresa a la vida dentro de una morgue en Rusia. De acuerdo con el material audiovisual, el hecho ocurrió el pasado 24 de enero de 2022 en la localidad de Tver.

En las imágenes se observan las instalaciones al interior de una morgue en Rusia, donde se encuentran dos planchas con un cuerpo en cada una, ambos cubiertos con una sábana. A los pocos segundos, uno de los muertos comienza a moverse.

Primero, se ve cómo la sábana blanca empieza a levantarse, después el supuesto muerto comienza a mover los brazos hasta lograr descubrir uno de ellos para quitarse la sábana del rostro.

Russia 🇷🇺

A video has appeared on the Internet, allegedly from the Tver city morgue. There are no details yet, but it could be a hoax or a publicity stunt. pic.twitter.com/OcOnMyMvnD — Abdías Arlet (@AbdiasArlet) January 25, 2022

Posteriormente, el muerto que revivió intenta incorporarse sobre la plancha, después de algunos segundos logra sentarse sobre la cama de metal e intenta mover las piernas hacia la orilla para bajarse, sin embargo se nota que le cuesta trabajo, ya que sus movimientos son lentos.

Finalmente, el sujeto logra bajarse de la plancha pero se nota debilidad en su cuerpo, por lo que continúa recargado sobre la plancha y aún dentro de la morgue en Rusia. En ese momento el video se corta, por lo que se desconoce qué ocurrió después.

¿Es real el video del hombre que revivió en una morgue en Rusia?

No obstante, en redes sociales dudan sobre la veracidad del video, ya que se desconoce el origen de éste, por lo que algunos internautas consideran que el material puede formar parte de alguna película de terror o simplemente se trata de alguna broma.

Otro detalle que los internautas no dejaron pasar, es la calidad de las imágenes, pues señalaron que las tomas son de alta calidad como para ser parte de la cámara de seguridad de una morgue, donde regularmente no suelen tener tan buena definición. Incluso dudan que el video se grabara en Rusia

A pesar de las dudas que genera el video del muerto que revive en una morgue de Rusia, en redes sociales alcanzó las cuatro mil reproducciones en pocas horas.