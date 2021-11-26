Revive en la morgue tras 7 horas de ser declarado muerto.

Un hombre vivió un hecho extremadamente sorprendente, pues a 7 horas de haber sido declarado muerto en La Morgue, revivió. Fue un familiar suyo quien se dio cuenta de que aún respiraba y “estaba caliente”.

Un varón de la India llamado Sreekesh Kumar volvió a la vida tras sufrir un accidente automovilístico y ser declarado muerto por los médicos el pasado 18 de noviembre.

De acuerdo con medios de comunicación internacionales, el hombre de 40 años se mantuvo “en reposo” para recuperarse de los daños y está vivo.

La madrugada después del accidente automovilístico, Sreekesh Kumar fue trasladado a la morgue, para que un día después le practicaran la autopsia.

“Tras hacerle un reconocimiento, comprobamos que no había signos vitales y confirmamos la muerte”, informaron los médicos tratantes.

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Un familiar se dio cuenta que respiraba

Cuando la policía y la familia fueron a la morgue para identificar al cadáver, uno de ellos se dio cuenta que el hombre respiraba y "estaba caliente".

El hombre pasó toda la noche en una habitación a 10 grados bajo cero y se encuentra en recuperación en un hospital del país. La familia del hombre presentó denuncias a los médicos por presunta “negligencia” y “falsos diagnósticos”.

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