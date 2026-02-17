¡Accidente en CDMX! Mujer de 60 años es atropellada por microbús en Avenida Taxqueña

¡Tragedia en la CDMX! En las primeras horas de este 17 de febrero 2025, una mujer de entre 60 y 65 años de edad, fue atropellada por un microbús en la Avenida Taxqueña en Paseos de Taxqueña, en la Ciudad de México.

El accidente ocurrió frente a las instalaciones del Instituto Politécnico Nacional (IPN)

Mujer asegura tener fuerte dolor de espalda tras ser atropellada

Elementos de Protección Civil de la Ciudad de México (CDMX) acudieron al lugar de los hechos para determinar la gravedad de las lesiones provocadas tras el atropellamiento. La mujer asegura tener un fuerte dolor de espalda.

Tras el accidente la mujer de la tercera edad permaneció en el asfalto, es espera de los elementos; se desconoce si la víctima será trasladada de emergencia a algún hospital.

Hasta el momento no se han revelado detalles sobre cómo ocurrió el accidente, así como la identidad y lo qué pasará con el conductor del microbús.

#AlMomento | Se registra accidente en avenida Taxqueña, a la altura de la Vocacional de Paseos de Taxqueña.



Una mujer fue atropellada por un microbús.@PLATA11CDMX tiene el reportehttps://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/QJRM9hEAZ8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 17, 2026

Caos vial en Avenida Tasqueña tras atropellamiento a mujer de la tercera edad

¡Atención, conductores! Debido al atropellamiento de la mujer, la Avenida Taxqueña presenta tráfico intenso, procedente de la Avenida Clavo, por lo que se pide tomar precauciones a las personas que se dirigen al Metro Taxqueña.

Se pide a las y los automovilistas tomar precauciones durante su traslado por la zona afectada.

Los hechos ocurrieron al sur de la CDMX, en la alcaldía Coyoacán. La intersección de la Avenida Tasqueña con la entrada a la colonia Paseos de Tasqueña, un punto muy transitado en la capital del país, cerca de zonas escolares y comerciantes.

¿Dónde reportar un accidente de tránsito en CDMX?

¡Atención! En caso de ser testigo de un accidente de tránsito, lo primero que debes hacer es reportar los hechos con los servicios de emergencia de la Ciudad de México, en este caso podrías llamar al 9-1-1.

Recuerda que es importante guardar la calma, así como proporcionar la información necesaria como la ubicación exacta del lugar del accidente.

Tan solo en el 2023 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reveló que en México se registraron alrededor de 370 mil accidentes de tránsito.