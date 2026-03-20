Mujer quiso evitar arresto mordiendo a policías en Metro Ecatepec

Una mujer identificada como Mónica Guadalupe “N”, de 35 años, quiso evitar ser detenida por policías en el Metro Ecatepec de la Línea B en el Estado de México, a quienes mordió para escapar.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, policías municipales atendieron un llamado de auxilio en el interior del Metro Ecatepec, en la colonia Valle de Anáhuac, donde se reportó una alteración al orden por parte de una mujer.

¿Por qué detuvieron a mujer en Metro Ecatepec?

Resulta que la mujer fue informada que sería remitida al Juzgado Cívico y al realizarle una inspección le hallaron seis envoltorios que contenían sustancia blanca sólida con características de la piedra.

Sin embargo, la mujer trató de evitar su detención, y atacó a dos policías: una mujer y un hombre, a quienes mordió en los brazos, por lo que les provocó lesiones que requirieron atención médica.

Mónica Guadalupe “N” fue presentada ante el ministerio público como probable responsable de resistencia y delitos contra la salud.

Oficial de tránsito muerde a conductor en Tlalnepantla

Contrario a este caso, en el municipio de Tlalnepantla, también en el Estado de México, en octubre de 2025 se difundió un video en el que un oficial de tránsito mordió a un conductor.

El automovilista fue agredido y mordido tras ser infraccionado. El video grabado por testigos muestra el momento en que, según una mujer en el lugar, el conductor pidió a l oficial que le diera su licencia de conducir.

Sin embargo, cuando el conductor se acercó para arrebatarle la licencia, el policía le mordió el brazo y forcejearon en el lugar, donde estaba otro policía presente.