Ataque armado afuera del penal El Amate deja a una mujer sin vida en Chiapas

Una movilización de emergencia, con despliegue policiaco y acordonamientos, se registró la mañana de hoy 19 de enero tras el hallazgo del cuerpo sin vida de una mujer a un costado del penal El Amate, en el municipio de Cintalapa, Chiapas . El hecho generó alerta entre automovilistas y habitantes de la zona, luego de que se reportara un ataque armado en las inmediaciones del centro penitenciario.

Ataque armado en las inmediaciones del penal El Amate moviliza a autoridades en Chiapas

De acuerdo con los primeros informes, la víctima fue localizada a la orilla de la carretera que conecta Cintalapa con el estado de Oaxaca, a la altura del Centro de Reinserción Social para Sentenciados Número 14, conocido como penal El Amate. Personas que transitaban por el lugar realizaron el reporte al número de emergencias tras percatarse del cuerpo tendido sobre el asfalto.

Testigos refirieron haber escuchado detonaciones de arma de fuego minutos antes del hallazgo, lo que reforzó la hipótesis de una agresión directa .

Hallazgo de mujer sin vida cerca del penal El Amate mantiene alerta en Chiapas

Al arribar al sitio, elementos de Protección Civil Municipal confirmaron que la mujer ya no contaba con signos vitales y presentaba evidentes huellas de violencia, por lo que se descartó que se tratara de un accidente vial.

Posteriormente, agentes de la Policía de la Guardia Estatal y personal de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, adscritos a la Secretaría de Seguridad del Pueblo, implementaron un operativo para resguardar la zona y preservar los indicios; el área permaneció acordonada durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

La víctima no ha sido identificada de manera oficial; sin embargo, de forma preliminar se informó que presentaba lesiones provocadas por proyectil de arma de fuego, lo que apunta a un ataque intencional. Hasta el momento, no se ha reportado la detención de personas relacionadas con este hecho.

Más tarde, peritos de la Fiscalía General del Estado realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al Servicio Médico Forense, donde se llevarán a cabo los estudios legales para determinar la causa exacta de la muerte.