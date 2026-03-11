Hallan a mujer en estado avanzado de descomposición en vecindad de Cuautla, Morelos

La ola de violencia contra las mujeres volvió a sacudir al estado de Morelos. La noche del lunes 9 de marzo, el cuerpo de una mujer fue encontrado en una vecindad ubicada sobre la calle Emiliano Zapata, en el municipio de Cuautla.

El macabro hallazgo ocurrió luego de que vecinos reportaran un fuerte olor fétido proveniente de una de las habitaciones, sin imaginar el estado en que sería localizada la víctima.

Hallan a mujer muerta en habitación de Morelos

De acuerdo con los primeros reportes, se recibió una llamada al número de emergencias 911, luego de que los vecinos ingresaran a la habitación, solo para descubrir restos humanos en su interior.

Alrededor de las 16:46 horas, elementos de la policía municipal acudieron al sitio a bordo de la unidad 920 para verificar el reporte.

Al llegar, los oficiales confirmaron la presencia del cuerpo dentro de una habitación del inmueble. Tras corroborar la situación, acordonaron el área y resguardaron la escena para evitar la alteración de posibles evidencias.

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta en Cuautla?

Cerca de las 18:30 horas, peritos de la Agencia de Investigación Criminal arribaron al lugar para iniciar las diligencias correspondientes. Durante dicha inspección, los forenses confirmaron que se trataba de una persona del sexo femenino.

Con base en el informe preliminar de las autoridades, el cuerpo se encontraba cubierto con sábanas y presentaba un avanzado estado de putrefacción.

Además, en el sitio se detectó una considerable presencia de fauna cadavérica, lo que complicó su identificación inmediata.

Debido a estas condiciones, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes para determinar la causa de muerte y lograr la identificación de la víctima.

Investigan feminicidio en Cuautla, Morelos

Debido a cómo fue encontrado el cuerpo, se solicitó la intervención de la unidad especializada en feminicidios, con el fin de aplicar los protocolos de investigación con perspectiva de género.

Las autoridades señalaron que el cuarto donde fue localizado el cuerpo se encontraba totalmente desordenado, por lo que no se descarta que el crimen pudiera estar relacionado con un posible robo.

