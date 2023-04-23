Mujer intenta matar a su amiga con un pastel envenenado para robar su identidad

Una mujer fue sentenciada a 21 años de cárcel en Nueva York, Estados Unidos, porque intentó matar a su amiga con un pastel envenenado, con la intención de robarle su identidad, confirmaron las autoridades.

La mujer fue identificada como Viktoria Nasyrova, de 47 años de edad, fue acusada de intento de homicidio, intento de agresión premeditado, detención ilegal premeditada y hurto menor, de acuerdo con un comunicado compartido por la fiscalía.

La policía dijo que Nasyrova busca robarse la identidad de otra mujer que tenía características similares a la de ella “cabello oscuro, la misma tez y otros rasgos físicos similares, además ambas hablan ruso”.

Mujer mató a su amiga con un pastel envenenado

De acuerdo con la información de las autoridades, Nasyrova llevó a una mujer una rebanada de pastel de queso que contenía un sedante muy potente, cuando la víctima se lo comió se sintió mal y se desmayó.

#48hours goes on the hunt for a Russian woman on Interpol’s radar.@PeterVanSant's interview with Viktoria Nasyrova https://t.co/GIrmjnfYym pic.twitter.com/3zHrn5VBzZ — 48 Hours (@48hours) October 25, 2017

Posteriormente, la mujer planeó una escena para hacer creer que su amiga se había suicidado, pues cuando la encontraron estaba en su cama, rodeada de pastillas “como si hubiera intentado suicidarse”.

Tras realizar las pruebas, encontraron que las pastillas que estaban en la cama eran las mismas que estaban en los residuos del pastel envenenado.

Además, en la casa faltaban varios objetos personales de la víctima como su pasaporte, tarjeta de autorización de trabajo y otros objetos de valor.

“(Nasyrova) mezcló una rebanada de tarta de queso con una droga mortal para poder robar la posesión más valiosa de su víctima desprevenida, su identidad. Por fortuna, la víctima sobrevivió y el veneno condujo directamente al culpable”, reveló el fiscal de Nueva York.

La policía detalló que Nasyrova es una ciudadana rusa y residente de Brooklyn, como "una estafadora despiadada y calculadora" que intentó "asesinar en su camino para obtener ganancias y beneficios personales".