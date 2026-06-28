La ciudad en México que fue nombrada en honor al patrono de los viajeros y tiene más de 30 iglesias espectaculares

San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, destaca como uno de los destinos más fascinantes del sureste mexicano. Sus fundadores decidieron nombrar a esta comunidad en honor a San Cristóbal, el santo católico reconocido mundialmente como el protector de los viajeros.

Esta elección resulta perfecta en la actualidad, ya que miles de turistas nacionales y extranjeros recorren sus calles empedradas cada año. Ellos descubren un ambiente vibrante donde las tradiciones indígenas tzotziles y tzeltales conviven con la arquitectura colonial.

Historia y origen de San Cristóbal de las Casas

El nombre de la ciudad de San Cristóbal de las Casas sufrió varias modificaciones a lo largo de los siglos, pero finalmente conservó la referencia al patrono de los caminantes, sumando el apellido de Fray Bartolomé de las Casas, un histórico defensor de los derechos de los pueblos originarios.

Esta rica herencia cultural convierte al destino en un punto de parada obligatoria para cualquier aventurero que explora la región de los Altos de Chiapas y busca conectarse con las raíces profundas del país.

Ruta arquitectónica: Las 30 iglesias que debes visitar en San Cristóbal de las Casas

Caminar por esta ciudad representa una inmersión en la historia del arte sacro. Los visitantes pueden admirar más de 30 iglesias y templos de diferentes épocas, cada uno con detalles únicos que cautivan inmediatamente la mirada. La Catedral de San Cristóbal, con su inconfundible fachada amarilla y detalles barrocos, domina la plaza principal y marca el punto de partida ideal para cualquier recorrido histórico.

Muy cerca de allí, el Exconvento de Santo Domingo de Guzmán asombra a los viajeros con su intrincada fachada de argamasa rosada, considerada una de las obras más exquisitas del barroco novohispano en toda América Latina.

Además de estos monumentos principales, los pintorescos barrios tradicionales albergan sus propias parroquias, como el Templo del Carmen o el Templo de San Francisco. Cada iglesia resguarda obras de arte centenarias, retablos tallados en madera y una atmósfera de profunda espiritualidad.

Qué hacer en San Cristóbal de las Casas: Guía de viaje

Más allá de su impresionante oferta religiosa y arquitectónica, este Pueblo Mágico ofrece experiencias inolvidables para todos los gustos. Los entusiastas de la gastronomía encuentran un verdadero paraíso de sabores en los mercados locales, donde pueden degustar tamales chiapanecos, café de altura recién tostado y el tradicional posh, una bebida espirituosa emblemática de la región.

Excursiones cercanas a San Cristóbal de las Casas: Del Cañón del Sumidero a las cascadas

Los museos locales, como el Museo del Ámbar o el Museo de la Medicina Maya, brindan un contexto fascinante sobre la enorme riqueza natural y ancestral del estado.

Para los amantes de la naturaleza, la ciudad funciona como un campamento base excepcional. Desde aquí, los viajeros organizan excursiones diarias hacia maravillas naturales impresionantes, como el imponente Cañón del Sumidero, las coloridas Lagunas de Montebello o las refrescantes cascadas de Agua Azul.

