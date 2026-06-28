Atentado en la Costa Chica: asesinan a balazos a exalcalde de Igualapa, Guerrero

La mañana de este domingo 28 de junio, se reportó el asesinato del expresidente municipal de Igualapa, Apolonio Álvarez, en la localidad de San Juan de Los Llanos, perteneciente al municipio de la Costa Chica de Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, el exalcalde viajaba a bordo de una camioneta Nissan NP300 tipo estaquitas, color gris, cuando fue atacado por sujetos armados que dispararon en repetidas ocasiones con armas de grueso calibre.

¿Qué se sabe del asesinato del exalcalde de Igualapa, Guerrero?

La agresión se concentró principalmente del lado del conductor, donde la unidad recibió múltiples impactos de bala. El cuerpo de Apolonio Álvarez quedó recostado sobre el asiento del conductor, presentando severas heridas provocadas por las ráfagas recibidas.