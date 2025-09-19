Sujeto le provoca contusión en la cabeza a su expareja tras amenazarla con cuchillo en Álvaro Obregón

Un sujeto de 24 años fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) después de agredir físicamente a su expareja y amenazarla con un cuchillo de aproximadamente 30 centímetros en la colonia Liberación Proletaria, alcaldía Álvaro Obregón.

Pedía ayuda tras ser agredida por su expareja

Los policías recibieron el reporte de violencia familiar mientras realizaban se encontraban realizando recorridos de vigilancia en las calles Heriberto Jara y Camilo A.

Cuando los oficiales llegaron al lugar, encontraron a la mujer pidiendo ayuda; relató que su expareja la había golpeado y amenazado, tirando el arma blanca en una jardinera.

#BoletínSSC | #DETENIDO | Personal de la #SSC detuvieron a un sujeto que, al parecer, agredió físicamente a su expareja sentimental, en calles de la colonia #LiberaciónProletaria, de la @AlcaldiaAO.



Los uniformados realizaban sus recorridos de vigilancia en dicha colonia, cuando… pic.twitter.com/9BwV8dhhHg — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 18, 2025

Ante los hechos, los policías resguardaron a la víctima y la abordaron a la unidad policial, además de orientarla para recibir apoyo legal y psicológico en las instancias del Gobierno de la Ciudad de México.

Al intentar detener al agresor, este atacó a los uniformados y trató de bajar a la denunciante de la patrulla, golpeándola en la cabeza. El sujeto intentó huir, pero fue capturado y se le aseguró el cuchillo.

Tras las agresiones, la víctima recibió atención médica; presentaba una contusión en la cabeza, pero no requirió traslado hospitalario.

Michelle fue asesinada presuntamente por su novio en Mexicali

Mediante redes sociales, colectivos dieron a conocer la historia de Michelle Ávila, quien presuntamente habría roto esa misma noche con Isidro “N”. Ante la negativa del joven, este la asfixió hasta causarle la muerte, según reportaron medios locales.

Michelle Ávila, era una joven de 22 años, que fue víctima de feminicidio presuntamente por su novio Isidro en Mexicali, Baja California, después de que ella decidiera terminar la relación.

La noche del 16 de septiembre, la mujer habría sido estrangulada y su cuerpo trasladado en un vehículo hasta la vivienda de la familia del agresor, quien tras confesar su crimen se dio a la fuga.