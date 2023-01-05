VIDEO: Mujer avienta a niña a las vías del Metro en Portland

En redes sociales se volvió viral el video de una mujer de 32 años de edad que aventó a una niña de tres años a las vías del Metro en Portland, Oregón, Estados Unidos. El hecho se registró el pasado 28 de diciembre.

En las imágenes se aprecia a la menor parada en la estación al lado de su madre esperando al convoy, unos segundos después una mujer se levantó de la banca y aventó por la espalda a la niña.

La pequeña salió volando y cayó en las vías del Metro, la madre y algunas personas que se encontraban en el lugar corrieron para ayudar a la menor a salir de las vías del Metro antes de que el convoy pasara.

Las autoridades de Portland informaron que la niña no resultó con heridas severas, solo presentó un fuerte dolor de cabeza y una marca roja en la frente por el golpe.

🇺🇸 Brianna Lace Workman, 32 ans, a été arrêtée après avoir poussé un enfant face la première sur les voies de la plate-forme Gateway Transit Center MAX dans le nord-est de Portland sans "provocation". Dans la vidéo, vous pouvez voir un passant sauver l'enfant.💥 pic.twitter.com/YGqQqKs9bK — pierrevidau83@gmx.fr (@pierrevidau83) January 3, 2023

“La niña cayó de cara sobre el riel de metal y las rocas antes de ser rescatado rápidamente de las vías del Metro. La niña reportó un fuerte dolor de cabeza y tenía una pequeña marca roja en la frente después del incidente”.

Policía detiene a mujer que aventó a niña a las vías del Metro

En tanto, la mujer atacante fue identificada como Brianna Lace Workman, de 32 años de edad, quien fue detenida y enfrentará cargos por agresión en primer grado, interferencia con el transporte público, alteración del orden público y poner en riesgo a otra persona, por lo que la mujer agresora permanecerá bajo custodia en la cárcel sin derecho a fianza.

“La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Multnomah ha presentado cargos, incluido un delito por el cual la ley de Oregón permite la detención preventiva, y solicita que Workman permanezca bajo custodia y recluido sin derecho a fianza”, se lee en el comunicado de la policía de Portland.

