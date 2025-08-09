Mientras dormía: accidentes paralizan al sur de CDMX | Mujer sale proyectada y muere en Periférico

¡Mujer muere en Periférico! La madrugada de hoy sábado 9 de agosto de 2025 estuvo marcada por una serie de accidentes viales en la alcaldía Tlalpan, dejando un saldo de dos muertos y afectaciones severas en la circulación del Periférico Sur.

¿Cómo ocurrieron los accidentes en Periférico?

El primero de los accidentes en Tlalpan se registró en la calle Cascada, justo a la altura de Periférico, en donde un motociclista fue impactado en la parte trasera por otro vehículo, lo que provocó que este saliera proyectado y muriera en el lugar.

Elementos de Protección Civil, policías capitalinos y peritos acudieron de inmediato para acordonar la zona y realizar el levantamiento del cuerpo.

Minutos después, frente a una plaza comercial en el sur de la ciudad, una camioneta que circulaba a exceso de velocidad perdió el control e impactó contra un árbol en la lateral del Periférico.

Dos personas resultaron con lesiones leves y fueron atendidas por paramédicos, mientras que el vehículo fue retirado con grúa para liberar la vialidad.

Periférico y Circuito Azteca: el accidente más grave de la madrugada

Mujer protagoniza fuerte choque en Periférico: El último accidente ocurrió en el Periférico y Circuito Azteca, cuando un vehículo compacto salió de carriles centrales, chocó contra un árbol y regresó a la vía. El impacto fue tan violento que una mujer salió proyectada del automóvil y murió en el lugar; las ambulancias voluntarias y policías cerraron dos carriles para realizar las diligencias.

4 de cada 10 accidentes graves ocurren en la madrugada o madrugada-alba: SSC

Afectaciones viales y recomendaciones: La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que estos incidentes generaron congestión vehicular durante la madrugada y primeras horas de la mañana, especialmente en Periférico Sur. Se recomienda a los automovilistas reducir la velocidad, mantener distancia de seguridad y planear rutas alternas para evitar retrasos.

Conforme a datos de la SSC, en lo que va del año más del 40% de los percances graves en CDMX ocurren de madrugada o madrugada-alba, cuando la visibilidad y el estado físico del conductor suelen estar comprometidos.

Las autoridades reiteran que el exceso de velocidad y la falta de precaución siguen siendo las principales causas de accidentes fatales en la ciudad; la pregunta que queda es: ¿cuántas tragedias más tendrán que ocurrir para que los conductores respeten los límites de velocidad?