Una mujer fue víctima de una agresión con arma de fuego cuando se encontraba rezando el rosario en la Parroquia de San judas Tadeo, ubicada en la colonia el Centinela, en Zapopan, Jalisco, sin embargo, un hombre que la acompañaba falleció al interior.

Ella sobrevivió a la agresión y ya recibió el alta médica tras ser ingresada de emergencia a un puesto de socorros tras recibir un impacto de bala en el hombro. La identidad de ambas víctimas por el momento se desconoce.

🔴#IMPORTANTE | Una agresión a balazos ocurrió el pasado jueves en la parroquia de San Judas Tadeo en El Centinela del municipio de Zapopan.



Con información: Fernando Roldán, (@Fer_Roldanfr) pic.twitter.com/yawM9ZYvFx — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 7, 2025

Cierran acceso a Parroquia de San judas Tadeo tras ataque

El recinto religioso fue cerrado tras este hecho criminal. Todos los accesos de la iglesia cuentan con cámaras de videovigilancia, las cuales son pieza clave para identificar a los responsables.

Algunos feligreses que desconocían del asesinato, arribaron a primera hora con la intención de acudir a misa, sin embargo, se llevaron la sorpresa. Miedo, incertidumbre, entre otras emociones, se respiraban en la colonia.

“Pues muy mal, no es respetable, entonces, no se me hace bien y menos en estas fechas, que es Cuaresma y Semana Santa, (estamos) bastante preocupados porque ya de por sí la zona es peligrosa, ahora con esto como que se toma más peligro”, expresó Alex Mejía, vecino del lugar.

Fiscalía investiga agresión en parroquia en Zapopan

La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de su enlace de Comunicación Social, informó que se abrió una carpeta de investigación para identificar y detener a los responsables.

Enrique Nuño, jefe de la División Pre hospitalaria de Servicios de Salud de Zapopan, informó que la agresión ocurrió dentro del templo y el hombre que acompañaba a la mujer, “por las lesiones que presentaba desgraciadamente, cayó en paro”.

“Se hicieron maniobras arriba de la unidad, de las cuales, por las lesiones que presentaba, pues no fueron compatibles con la vida y falleció arriba de nuestra unidad”, dijo el funcionario.

El hombre presentó aproximadamente cinco disparos, sin embargo, no se informó si fueron localizados indicios de casquillos de bala. Los presuntos responsables habrían escapado en una camioneta gris.