Así fue el rescate de una mujer que intentó aventarse de un puente en CDMX; la solidaridad chilanga evitó la tragedia

La tarde en la Línea A del Metro se vio interrumpida por una escena que paralizó el tráfico y el corazón de quienes transitaban por la calzada Ignacio Zaragoza, CDMX. Una mujer, en medio de una crisis emocional , se encontraba al borde de un puente en la estación Peñón Viejo con intenciones de aventarse para terminar con su vida.

Sin embargo, antes de que ocurriera una tragedia, la solidaridad de los capitalinos se hizo presente de una forma extraordinaria para salvarle la vida.

¡Alarmante! 🚨 Mujer intenta suicidarse en el puente del Metro Peñón Viejo, Línea A. Afortunadamente, fue rescatada pic.twitter.com/tKlpcf7XMN — adn Noticias (@adnnoticiasmx) January 29, 2026

Rescate antes de la tragedia

El rescate fue digno de una película. Al notar que la mujer intentaba saltar , el conductor de un coch se detuvo estratégicamente para bloquear el paso. De inmediato, otras personas colocaron una pipa debajo del punto exacto para ayudar a empujar a la mujer que ya se encontraba en el aire.

El video, que rápidamente se volvió viral, muestra cómo varios hombres subieron al techo del camión para alcanzar a la mujer y ponerla a salvo.

Una cadena de manos para evitar la caída

Lo más impresionante de las imágenes fue la coordinación de los desconocidos. Al menos tres hombres se cargaron entre ellos para ganar altura, mientras otros desde abajo daban indicaciones y daban ánimos a la joven.

Una vez que lograron sujetarla, la bajaron con cuidado del puente, mientras el tráfico permanecía detenido por conductores que, en lugar de pitar, bajaron de sus autos para ayudar o vigilar que la maniobra fuera exitosa.

#Policías evitaron el #suicidio de una mujer afuera del @MetroCDMX #Garibaldi -Lagunilla.



La joven tenía intensión de saltar desde un puente vehicular; tenía golpes pero no ameritó traslado al #hospital y fue entregada a sus familiares. pic.twitter.com/4F9w3ahEHa — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 11, 2024

La importancia de la salud mental en nuestra sociedad

Este suceso pone sobre la mesa una realidad urgente: la salud mental no es un lujo, es una necesidad básica. Casos como el de Peñón Viejo nos demuestran que muchas personas cargan con batallas invisibles que pueden llevarlas al límite.

Es fundamental entender que sentir angustia, aislamiento o pensamientos de muerte son señales de alerta que requieren atención profesional inmediata. Fomentar una cultura donde pedir ayuda no sea motivo de vergüenza puede salvar más vidas que cualquier red de seguridad física.

Líneas de ayuda a las que puedes acudir

Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, la Ciudad de México cuenta con la Línea de Prevención del Suicidio . Este servicio ofrece asesoría psicológica gratuita y seguimiento para crisis emocionales profundas.

No importa la hora ni el día, siempre hay alguien dispuesto a escucharte. Puedes comunicarte al número 0311 o marcar directamente al 55 5658 1111 para recibir apoyo telefónico o vía chat.