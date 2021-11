Familia abandona a mujer de la tercera edad en bajo puente

El equipo de Fuerza Informativa Azteca (FIA) recibió diversos reportes de personas que vieron a una mujer de la tercera edad a la que, aparentemente, su familia abandonó en el bajo puente de Viaducto Río de la Piedad, casi a la altura del Río Churubusco.

María Magdalena, la mujer de aproximadamente 70 años, se encontraba acostada en un montón de tierra con una cobija delgada para cubrirse del frío cuando medios de comunicación la localizaron en el bajo puente.

Al hablar con ella, el equipo de FIA, supo que la mujer, presuntamente abandonada por su familia, deseaba ser dirigida a un albergue.

De acuerdo a sus declaraciones, María Magdalena salió de su casa esta mañana para buscar trabajo cuando se extravió.

Salí a buscar trabajo en la noche y entonces me perdí.

La mujer de la tercera edad proporcionó a los medios la supuesta dirección de su domicilio. Según la información que dio, su casa se encontraba muy cerca de ese bajo puente.

El equipo de FIA solicitó el apoyo de Protección Civil y llamaron al 911 para que la mujer de la tercera edad fuera canalizada a un albergue.

Si bien María Magdalena aseguró que ella se había perdido sola, algunos habitantes del bajo puente dijeron que en la madrugada la fueron a dejar ahí, por lo que al verla desorientada, le proporcionaron una cobija para protegerla del frío.

Paramédicos revisan a la mujer de la tercera edad

Debido a la condición en la que fue encontrada, una ambulancia llegó al lugar para valorarla. El diagnóstico arrojó que la mujer de la tercera edad se encontraba deshidratada y que, en efecto, estaba desorientada.

Al tratarse de un bajo puente ubicado en una curva, los medios de comunicación que acudieron al reporte colocaron un señalamiento para evitar accidentes.

Familia va por la mujer de la tercera edad

Gracias a la difusión de la noticia en redes sociales, la mujer de la tercera edad supuestamente abandonada por su familia en el bajo puente de Viaducto Río de la Piedad, fue localizada por sus familiares.

Luego de hacer la denuncia en redes sociales, el equipo de FIA permaneció con María Magdalena en espera de las autoridades correspondientes, cuando sus familiares llegaron por ella.

La familia negó haber abandonado a la mujer de la tercera edad, a pesar de que testigos vieron como alguien la fue a dejar en la madrugada.

De acuerdo con las declaraciones de la familia, María Magdalena se salió de su casa, por lo que levantaron la denuncia alrededor de las siete u ocho de la mañana y la buscaron sin éxito.

Según ellos, fue gracias a la difusión de las redes sociales que se enteraron que estaba en el bajo puente .

“Se salió, no avisó, no nos comentó nada, de repente vimos que no estaba en su habitación. De ahí levantamos un reporte desde las siete-ocho de la mañana”, dijo uno de los familiares.

Saúl Diaz, el conductor del automóvil en el cual se llevaron a María, aseguró que la iban a trasladar a su domicilio de inmediato.

La familia agradeció al equipo de Fuerza Informativa Azteca y a las personas que difundieron las noticias en redes sociales por el apoyo para encontrar a María Magdalena.