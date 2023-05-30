Mujer termina con la cara quemada por hacer este hack viral de TikTok

Una mujer de 37 años terminó con quemaduras graves en la cara luego de intentar un hack viral de cocina que vio en la red social china TikTok, para ahorrarse unos minutos cocinando un huevo.

El truco que intentó consistía en meter un huevo con todo y el cascarón en el microondas durante unos minutos para cocerlo; y aunque parecía una receta sencilla, el hack terminó muy mal.

El huevo y la taza explotaron en el rostro de la mujer, identificada como Shafia Bashir, provocándole lesiones serias, por lo que tuvo que ir a un hospital para ser atendida.

Mujer termina con la cara quemada al hacer un hack de TikTok

La propia chica relató que vio el video en TikTok y decidió intentarlo, sin embargo, ella puso un minuto extra en el microondas al ver que el huevo no estaba cocido, lo que terminó en una explosión.

"Hice hervir la tetera, llené la taza con agua hasta la mitad, puse sal dentro, el huevo dentro y la calenté en el microondas durante un minuto. No estaba cocido, así que lo puse por otro minuto. Tan pronto metí la cuchara, explotó ", detalló en sus redes sociales.

Shafia Bashir indicó que después de la quemadura, metió su cara en agua y enseguida se fue a urgencias para ser atendida.

“Fue el dolor más insoportable de mi vida. Fue un momento aterrador para mí. Estaba en absoluta agonía. Después de que sucedió, puse mi cara debajo del grifo durante 20 minutos, pero la quema duró 12 horas. Simplemente no se detuvo”.

Debido a su experiencia, la mujer, quien residen en Inglaterra, hizo un llamado a los usuarios de TikTok para que no realicen más trucos peligrosos aunque sean tendencia en las redes sociales.

¿Por qué explotan los huevos cuando se calientan en el microondas?

De acuerdo con el British Medical Journal, cocinar huevos en el microondas es una labor peligrosa, ya que los cascarones mantienen el calor, por lo que al salir del aparato electrónico, continúan cocinándose por un tiempo, una interrupción, como la cuchara fría, puede provocar una explosión.