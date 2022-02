Mujeres se despiden de sus maridos e hijos en la frontera de Ucrania

“Aquí vive mi hijo mayor. Vengo a la frontera a buscar a mi hijo, y me dijo que no, que no iba a venir. Si tenía que morir, dijo, entonces sería en Berehove. Tiene 17 años”, relata una de las miles de mujeres que debe despedirse de sus hijos y maridos en la frontera de Ucrania.

Sentada al borde de la carretera con su amiga, la mujer ucraniana lucha por contener las lágrimas mientras relata cómo su hijo se negó a huir a Hungría diciendo que prefería morir en su tierra natal si era necesario. Además, su maridos y su otro hijo también decidieron quedarse a luchar por su país.

Sin embargo, ella no es la única que pasa por esta situación, miles de familias se están separando en las fronteras de Ucrania. Mujeres y niños cruzan hacia Hungría, Polonia o Eslovaquia para ponerse a salvo, mientras sus maridos e hijos se quedan debido a la Ley Marcial que impera en el país ex soviético.

Mariana, de 29 años de edad, también tuvo que salir de su país por el segundo día de bombardeos en Ucrania. La mujer se vio obligada a huir hacia la frontera con Eslovaquia con sus dos hijos, pero su maridos no pudo salir.

Mujeres dejan a sus esposos e hijos en Ucrania por bombardeos

“Es muy difícil y hay muchos bombardeos, tanques. Todos los hombres deben luchar por la patria. Por la paz, para evitar los ataques de las fuerzas enemigas y para que todo esté bien... nosotras y los niños debemos salir de Ucrania”, dijo Mariana.





Mujeres y niños cruzan los pasos fronterizos que ya lucen congestionados, luego de que este viernes los misiles rusos golpearan la capital, Kiev, por lo que tuvieron que dejar sus hogares y al mismo tiempo a sus maridos, hijos y hermanos, quienes lucharán en su país devastado por la guerra.

Hombres de 18 a 60 años deben quedarse en Ucrania

Debido a la Ley Marcial que Volodimir Zelensky, presidente de Ucrania, decretó desde el jueves, los hombres de entre 18 y 60 años no pueden salir del país, ya que podrían ser reclutados.

El ministro del Interior rumano, Lucian Bode, dijo que un total de 10 mil 624 ucranianos entraron a Rumania a través de sus seis puestos fronterizos, desde el jueves cuando Rusia invadió Ucrania por tierra, mar y aire.

Las personas que huyen de la guerra en Ucrania llegaron a Polonia, Rumania, Hungría y Eslovaquia el viernes cuando los misiles rusos golpearon la capital, Kiev, y muchos esperaron durante horas en los cruces fronterizos congestionados.