Definen multa a organizadores de fiesta clandestina en Guadalajara

Un juez ha definido la multa que deberán pagar las personas que organizaron una fiesta clandestina el fin de semana en la colonia Huentitán de Guadalajara, Jalisco.

Fue la noche del sábado, cuando alrededor de mil 500 jóvenes acudieron al domicilio marcado con el número 720 de la calle Vicente Fernández con el supuesto objetivo de celebrar el inicio de clases de 25 escuelas preparatorias.

Al interior del inmueble todavía hay botellas de alcohol vacías, hieleras y basura generada por los asistentes a la fiesta clandestina, ya que el lugar permanece con sellos de clausura por parte de autoridades de Inspección y Vigilancia de Guadalajara.

Altos niveles de ruido y la venta de alcohol a menores de edad, son algunas de las faltas cometidas por los organizadores de la fiesta clandestina; por este motivo, el juez impuso una multa de un millón 500 mil pesos.

Imponen multa a organizadores de fiesta clandestina en Guadalajara

En entrevista para Fuerza Informativa Azteca , asistentes a la fiesta clandestina declararon que hubo un momento en que todo se salió de control.

“Muy descontrolada, hubo un punto en el que no parecía una fiesta, fue un descontrol total, la verdad. Yo ya no sabía lo que pasó y vi que atropellaron un muchacho, luego llegó la policía y perdí a mis amigos"; dijo Jacobo.

Al menos en la Preparatoria No. 1 de Guadalajara, la invitación a la fiesta clandestina llegó a través de redes sociales.

“Por medio de Facebook me hicieron una invitación y no había límite de cupo. Tenías que pasar el acceso por medio de unas pulseras, revisaban las pulseras, revisaban que no trajeras un arma y te dejaban pasar"; afirmó Álvaro.

El costo de cada entrada a la fiesta clandestina fue de 50 a 70 pesos y los asistentes admitieron que en el lugar se vendía cerveza.

Por ahora, autoridades no han revelado la identidad de los organizares; no obstante, han sido notificados de la multa que tienen que cubrir por haber incurrido en irregularidades.