¿Multa por tapar baches? En CDMX ciudadanos podrían ser sancionados mientras calles siguen llenas de hoyos

La Ciudad de México vuelve a enfrentar una problemática que afecta diariamente a automovilistas y peatones: los baches en distintas vialidades. Ante la falta de atención o la demora en algunas reparaciones, ciudadanos han optado por intentar cubrir por su cuenta los hoyos que encuentran en sus calles.

Esta acción puede generar sanciones, ya que intervenir la vía pública sin autorización está contemplado dentro de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. Las multas pueden alcanzar hasta los 4 mil 500 pesos o derivar en un arresto administrativo de entre 13 y 36 horas.

Vecinos cuestionan esta medida, pues aseguran que los baches representan un problema que afecta directamente a quienes transitan todos los días por la ciudad.

“Pues ya llevan como tres meses abiertos y no los tapan. No vienen, les echamos la misma grava que avientan los coches, que vengan a taparlos”, señaló uno de los habitantes inconformes.

El daño a los vehículos también afecta el bolsillo

Los ciudadanos aseguran que los baches provocan golpes constantes a los automóviles y daños que terminan reflejándose en gastos para los conductores.

Aunque las autoridades señalan que las reparaciones deben cumplir con ciertos estándares de calidad para evitar trabajos deficientes, los habitantes consideran que la solución debe ser atender los desperfectos de manera oportuna.

“Si yo lo llegara a tapar es por mi necesidad, y pues creo que le estaría ayudando al gobierno”, comentó otro vecino.

Mientras continúan los reclamos, los automovilistas señalan que los hoyos siguen representando un riesgo y un gasto para quienes circulan diariamente por las calles de la capital.