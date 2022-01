¿Cuáles son las multas por facturas mal emitidas ante el SAT?

A partir de la entrada en vigor de la Miscelánea Fiscal 2022, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puede imponer multas por facturas mal emitidas, en qué casos pueden aplicar las sanciones y qué puede hacer el contribuyente, un especialista lo explica.

El “Comprobante Fiscal Digital por Internet” (CFDI) también conocidas como facturas electrónicas deberá tener algunos de los complementos para evitar las multas.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos (AMCP) explicó cuáles son y cómo se deben de llenar.

Multas que aplicará el SAT por facturas mal emitidas

¿Cuáles son las multas por facturas más emitidas ante el SAT?

Especialistas explicaron cuáles son los casos en que el SAT impone multas por facturas mal emitidas, que van desde los complementos, cancelación fuera de tiempo, incluso si la factura es para quien aparece en la lista negra del SAT .



Falta de complementos

“Cuando se emita un comprobante que no contempla cualquiera de los más de 25 complementos que establece la Miscelánea que debe de incluir el CFDI, van a ser acreedor a multas de 400 a 600 pesos por cada comprobante que no contenga ese complemento”, explicó Miguel ángel Suárez, presidente de la Comisión de Finanzas de AMCP.

“La mayoría de los contribuyentes por lo menos deberían de emitir algún comprobante con complemento, uno muy común es el de nómina, cuando pagamos salario a los trabajadores existe un complemento de nómina que incluye toda la información de los trabajadores, existen muchos complementos, algunos son mucho más recurridos”, explicó el especialistas.



Cancelación fuera de tiempo del CFDI

Si un “Comprobante Fiscal Digital por Internet” se cancela fuera de tiempo, las multas podrían ser del cinco al 10% del monto de cada factura”.

“Si se expide un comprobante que ampara un ingreso obtenido en este año, el plazo máximo que yo tengo para hacer su cancelación es el último día del año, salvo que las disposiciones establezcan un plazo menor, y ocurre que sí hay un plazo menor para aquellos contribuyentes que actualmente tributarán en el régimen simplificado de confianza, ellos tienen un plazo de un mes nada más para cancelar el comprobante que emiten”, comentó Miguel Ángel Suárez, de la AMCP.



Contribuyente aparece en lista negra del SAT

El SAT también impondrá multas que va del 55 al 75% del importe de cada factura a aquellos que cuenten con un CFDI emitido por un contribuyente que aparezca en la Lista negra del “SAT”, esta lista negra está integrada por contribuyentes que según la autoridad puedan estar simulando operaciones fiscales.

Si el contribuyente quiere conocer la lista negra del SAT, puede hacerlo a través de la página del SAT, en la opción “ otros trámites y servicios ” y después “publicaciones del artículo “69b”.

Si se emitió alguna factura con los contribuyentes de esta lista, se tienen 30 días para hacer la aclaración correspondiente, “si la aclaración no se lleva a cabo o no fue suficiente, la disposición fiscal establece que yo no le debo de dar efecto a ese comprobante y si se lo llegó a dar, si opera esta sanción”, explicó el especialista.



Otras sanciones por facturas ante el SAT

Además de estas multas, también existen otras, por ejemplo, para aquel que no actualice su actividad económica en los conceptos que aparecen en el CFDI se pueden hacer acreedores a una multa que va de los 4 mil 800 a los 9 mil pesos, por lo que se recomienda acercarse a un especialista para recibir orientación y evitar problemas.