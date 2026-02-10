FOTOS: La Fuerza Aérea Mexicana cumple 111 años; así fue la ceremonia en Zumpango

La Fuerza Aérea Mexicana celebró más de un siglo de historia en Santa Lucía; señalaron su compromiso con la soberanía nacional y el auxilio a la población civil.

Foto: Gobierno de México | Se exhibieron unidades del Escuadrón Aéreo 401, hogar de los aviones de combate F-5 Tiger II. Estas aeronaves son clave para la defensa de la soberanía nacional, encargadas de la intercepción y vigilancia del espacio aéreo mexicano. Foto: Gobierno de México | La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia del 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana (FAM) en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, Zumpango. En su calidad de Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas, realizó el pase de revista a las tropas y aeronaves alineadas en la pista. Foto: Gobierno de México | La conmemoración resalta una trayectoria que inició formalmente en 1915, evolucionando desde la aviación revolucionaria hasta la fuerza moderna actual. El evento reunió a altos mandos, cadetes y elementos de tropa bajo los valores de patriotismo, solidaridad y valentía. Foto: Gobierno de México | Durante la ceremonia, escuadrillas de aviones realizaron pases aéreos demostrando la disciplina y precisión de los pilotos mexicanos. La vigilancia del cielo es una de las tres misiones fundamentales de la FAM, junto con la seguridad interior y el auxilio a la población. Foto: Gobierno de México | Pilotos aviadores posan junto a un T-6C Texan II, una de las plataformas de entrenamiento y ataque ligero más versátiles de la flota. La preparación técnica constante es un requisito indispensable para operar las aeronaves que garantizan la seguridad del Estado. Foto: Gobierno de México | Los helicópteros son vitales para la aplicación del Plan DN-III-E, permitiendo el acceso a zonas de desastre o difícil geografía. Estas unidades funcionan como puentes aéreos para transporte de suministros médicos, víveres y evacuación de heridos. Foto: Gobierno de México | Además de la defensa externa, la FAM colabora activamente en tareas de paz y orden dentro del territorio nacional. Sus operaciones logísticas permiten una respuesta rápida ante cualquier amenaza a la estabilidad del país. Foto: Gobierno de México | Este aniversario coincide con la conmemoración de la Marcha de la Lealtad (113 años), recordando la escolta de cadetes al presidente Madero en 1913. El evento subrayó la fidelidad a las instituciones democráticas y al orden constitucional. Foto: Gobierno de México | El exhorto institucional “Siempre Leales” fue el eje central del discurso oficial, reafirmando el compromiso del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Se destacó la obligación de armonizar los intereses individuales con las aspiraciones nacionales. Foto: Gobierno de México | Al evento asistieron representantes de los tres poderes de la unión, incluyendo al Gabinete Legal y mandos de la Defensa y Semar.

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) celebra este 10 de febrero de 2026 su 111 aniversario, consolidada como una institución dedicada a la vigilancia del espacio aéreo y el apoyo a la ciudadanía en situaciones de desastre. La conmemoración, realizada en la Base Aérea Militar No. 1 de Santa Lucía, resalta una trayectoria que comenzó formalmente en 1915 y que hoy representa un pilar en la seguridad nacional.

¿Qué se celebra este 10 de febrero en la Base Aérea de Santa Lucía?

Cada 10 de febrero, México reconoce la labor de la Fuerza Aérea, cuya génesis se remonta a la época revolucionaria. Este año, la celebración coincide con el marco del 113 Aniversario de la Marcha de la Lealtad. Aquel episodio de 1913, donde cadetes del Colegio Militar escoltaron al presidente Francisco I. Madero del Castillo de Chapultepec al Palacio Nacional, sentó las bases de los valores que rigen a las fuerzas armadas actuales: patriotismo, solidaridad y valentía.

En el Estado de México, la FAM no solo custodia el territorio desde el aire, sino que también funge como un centro logístico vital para la distribución de ayuda humanitaria y el desarrollo de operaciones de seguridad interior.

“111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana”.



La mañana del 10 de febrero de 2026, se realizó la ceremonia del 111 Aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, en Santa Lucía, Estado de México.



La ceremonia fue presidida por la Presidenta de la República y Comandanta Suprema de… pic.twitter.com/kWMvBNmoJ8 — @Defensamx (@Defensamx1) February 10, 2026

Misiones de la Fuerza Aérea: Defensa, seguridad y auxilio a la población

Más allá de los desfiles y ceremonias, la Fuerza Aérea Mexicana desempeña misiones fundamentales para la estabilidad del país:



Defensa Nacional: Vigilancia y protección de la soberanía del espacio aéreo mexicano.

Vigilancia y protección de la soberanía del espacio aéreo mexicano. Seguridad Interior: Colaboración en tareas de paz y orden dentro del territorio nacional.

Colaboración en tareas de paz y orden dentro del territorio nacional. Bienestar Social: Acciones de auxilio a la población civil en casos de desastre, transporte de suministros médicos y apoyo en zonas de difícil acceso.

Estas tareas exigen una preparación técnica constante y una disciplina inmutable, orientada siempre a la viabilidad y permanencia del Estado bajo principios de independencia.

El legado de la lealtad en la institución aérea

La lealtad es considerada el valor nacional más esencial dentro de la FAM. Para sus integrantes, esta virtud es indispensable para garantizar la soberanía y la integridad de la conformación nacional.

El compromiso institucional se renueva cada año con el exhorto “Siempre leales”, frase que resume la disposición de la Fuerza Aérea, la Armada y el Ejército para enfrentar adversidades que pongan en riesgo el bienestar de las familias mexicanas.

