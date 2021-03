Toni Kroos se lanza contra Mundial de Qatar 2022

Toni Kroos, mediocampista alemán del Real Madrid, desató una serie de críticas en contra del Mundial de Qatar 2022, alegando que en el país se registran violaciones a los derechos laborales y los derechos humanos en general.

A través de un podcast que el jugador produce junto con su hermano, Felix, Kroos señaló que por estas cuestiones no era correcto que el mundial se realice en el país árabe el próximo año.

“Todo eso son puntos absolutamente inaceptables”, afirmó el campeón del mundo en Brasil 2014.

“Servirá eso para mejorar las condiciones laborales? Creo que no. El futbol despierta siempre atención extrema. Sea antes del torneo o durante éste”, declaró sobre las muertes de obreros que han trabajado en la construcción de los estadios de la justa mundialista, que, de acuerdo con medios internacionales, suman más de mil 200, la inmensa mayoría eran inmigrantes.

“Los trabajadores inmigrantes están siendo sometidos a jornadas sin descanso bajo temperaturas terribles de 50 grades. Sufren desnutrición, no tienen agua potable y todo bajo temperaturas de locura”, explicó.

“En esas condiciones, no hay ninguna garantía de seguridad para quienes trabajan para el torneo, tampoco hay atención médica”, añadió.

El seleccionado alemán también criticó que la Copa del Mundo vaya a realizarse en un país en donde la homosexualidad está tipificada como delito, cuando la FIFA presuntamente buscar erradicar conductas que aluden a la intolerancia.

“Por varios motivos, no me parece que darle un mundial a Qatar fuera algo bueno. En primer lugar, las condiciones de los trabajadores, luego, el hecho de que la homosexualidad esté penalizada... y también que no es un país de futbol”, criticó.

Y QATAR RESPONDIÓ A KROOS

Luego de que las críticas del internacional por Alemania se volvieran virales, un representante del gobierno de Qatar respondió al futbolista.

“Qatar apoya el derecho de los futbolistas a utilizar sus plataformas para promover los derechos humanos, pero esas críticas están fuera de lugar”, respondió, asegurando que el país ha conseguido modificaciones enormes en cuestiones laborales para garantizar el bienestar e integridad de los obreros.

“Qatar sigue decidico a hacer que una reforma completa del trabajo sea una parte importante del legado del Mundial de 2022", explicó el representante.

En los partidos que Alemania disputó en la más reciente fecha FIFA, contra Islandia y Rumania, como parte de las eliminatorias a Qatar 2022, los seleccionados teutones mostraron mensajes alusivos a la violación de derechos humanos en el país que hospedará la Copa Mundial de 2022.

