Murió un exfutbolista español tras ser arrollado por un tren

El deporte español se encuentra consternado por la repentina muerte del exfutbolista y jugador de tenis Pelayo Novo, quien falleció este martes 28 de febrero tras ser arrollado por un tren entre las comunidades de Oviedo y Siero a la edad de 32 años.

Pelayo Novo era un ejemplo de superación y un referente del deporte adaptado, pues el exjugador de clubes como Albacete y Real Oviedo, en la segunda categoría de La Liga, tuvo que retirarse de las canchas tras sufrir un accidente previo a un partido que lo dejó paralítico, pero que desde entonces pudo convertirse en profesional del tenis sobre silla de ruedas.

Actualmente era miembro de la junta directiva la Federación Asturiana de Tenis y acababa de disputar el Abierto de Catalunya. Además era muy activo en sus redes sociales y en todos sitios compartía su crecimiento profesional y personal, pues hace menos de un año había presumido su casamiento.

Lamentablemente para todos sus seres queridos y el deporte en general, Pelayo murió este martes de acuerdo con la información compartida por el diario El Comercio, quienes especificaron que fue embestido por un tren de la línea Renfe a la altura de La Corredoira, muy cerca de La Malata.

¿Qué le pasó al exfutbolista Pelayo Novo?

La tragedia que dejó paralítico a Pelayo Novo de la parte inferior de su cuerpo ocurrió el 31 de marzo de 2018, cuando militaba en las filas del Albacete y estaba por disputar un partido contra el Deportivo Huesca. Lamentablemente, un día antes del juego el exfutbolista cayó desde el tercer piso del hotel de concentración y tuvo que pasar varios meses en recuperación.

Tras confirmarse que no podría volver a caminar, Novo fue trasladado a Centro de Parapléjicos de Toledo, donde encontró el amor por el tenis sobre ruedas y donde se convirtió en referente, hasta que tuvo que abandonar el sitio por su regreso a Asturias, donde luchó para seguir practicando tenis y se encargó de promover a su región.

Con el corazón roto. Lamentamos en el alma el fallecimiento de Pelayo Novo, capitán de nuestra Fundación.



Familia, amigos: estamos con vosotros. Descansa en paz Pelayo.#RealOviedo pic.twitter.com/bjHBicUkWn — Real Oviedo (@RealOviedo) February 28, 2023

En marzo de 2022, el Real Oviedo y sus aficionados le otorgaron el Premio Herrerita del 96 aniversario del club. Hoy fue uno de los primeros clubes en lamentar su muerte, junto a otros equipos con los que estuvo relacionado, como el Real Sporting y el propio Albacete, quienes escribieron:

"En poco tiempo, conseguiste ganarte el cariño de toda una afición que ahora llora tu terrible pérdida. Familiares y amigos, contáis con todo nuestro apoyo y afecto. Descansa en Paz, Pelayo", sentenció el equipo con el que se retiró.