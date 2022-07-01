Murió el youtuber Technoblade: “Si están viendo esto, estoy muerto”

“Hola a todos, aquí Technoblade. Si están viendo esto, estoy muerto”, así comenzó su último video el popular youtuber de 23 años, quien murió este viernes después de luchar contra el cáncer.

El video titulado “So long nerds” (Hasta luego nerds) fue compartido por su papá en la cuenta del youtuber. En el clip, Technoblade agradeció a todos sus fans por seguirlo y el apoyo que le brindaron en cada video.

Incluso, Technoblade, que mantuvo en secreto su identidad, reveló su verdadero nombre: Alex. También bromeó con que gracias a las suscripciones de sus seguidores “mis hermanos irán a la universidad”.

Finalmente, el youtuber dijo que convertirse en Technoblade le dio los años más felices de su vida y mandó buenos deseos a todos sus seguidores.

“Si tuviera otras cien vidas, creo que elegiría volver a ser Technoblade cada vez, ya que esos fueron los años más felices de mi vida. Espero que hayan disfrutado de mis contenidos y que los haya hecho reír y espero que todos tengan una vida larga, próspera y Feliz”.

Por su parte, el padre del youtuber compartió que el video de despedida fue grabado por el youtuber ocho horas antes del deceso.

"Este año pasado fue de muchos momentos difíciles para nuestro hijo mientras luchaba contra un cáncer en fase cuatro. Pero no se quejó y siguió utilizando su famosa mente estratégica para intentar vencer lo que sabía que eran probabilidades casi imposibles”, dijo el papá del youtuber.

¿Quién es el youtuber Technoblade que murió de cáncer?

Alex, conocido como Technoblade, era un popular youtuber de videojuegos. Fue muy conocido en el mundo gamer gracias a sus videos de Minecraft, con lo que alcanzó los 11 millones de suscriptores.

Sin embargo, en agosto de 2021, el youtuber anunció mediante un video que padecía cáncer, por lo que tuvo que someterse a quimioterapia, radioterapia y una cirugía para salvar uno de sus brazos.

