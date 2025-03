“La justicia no ha llegado a mi vida": Mya Villalobos pide castigar feminicidio cometido por adolescentes

Hace más de dos años, Mya Villalobos, sobrevivió a un intento de feminicidio por parte de su expareja en Chihuahua, ahora se presenta ante la Cámara de Diputados para pedir cambiar la ley que castiga delitos de adolescentes, tras vivir una historia de violencia.

La expareja de Mya intento terminar con su vida, al rededor de 47 puñaladas en todo su cuerpo fue lo que el adolescente de 17 años le hizo a la joven, ahora busca justicia para las demás mujeres.

Mya pide cambiar ley para castigar adolescentes ante Cámara de Diputados

Más de dos años han pasado, y la justicia no ha llegado a su vida, su atacante se encuentra libre por ser menor de edad en ese entonces, sin embargo, Mya Villalobos llegó a la Cámara de Diputados a pedir cambiar la ley que castiga delitos de adolescentes.

“Como éramos menores de edad mi delito, el delito no pudo ser tipificado como hoy intento tentativa de feminicidio, si, no fue hecho por violencia familiar y heridas graves, por lo cual así se dictaminó la sentencia, por el momento no se ha logrado lo que le podemos llamar justicia”, explica Mya.

Actualmente, ninguna ley sanciona la tentativa de feminicidio cometida por menores de edad, pero se abrió la puerta para modificar la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

Se trata de una iniciativa que busca tipificar como delito a tentativa de feminicidio y sancionar con prisión preventiva justificada a los menores que lo lleguen a cometer, por lo que Alejandro Domínguez, diputado del PRI declaró:

“Debemos tipificar delitos que puedan garantizar estas medidas cautelares como la prisión preventiva, porque si no, se catalogan únicamente y exclusivamente como lesiones graves, como fue el caso en este, que se quedan en libertad, no podemos quedarnos de brazos cruzados y pretender ver que no pasa nada”.

Mya, ve lejos la justicia para ella, pero no para otras jóvenes, si todos los diputados se comprometen; “desafortunadamente, a mí no me aplica, pero me queda la satisfacción de saber que podrá servirle a alguien más que sufra algo como yo y es por eso que estoy aquí”, explica Mya.

¿Qué es la “Ley Mya”?

El diputado César Alejandro Domínguez Domínguez del PRI, informó que impulsa una iniciativa denominada “Ley Mya”, que modifica los artículos 145 y 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, con el finde castigar con prisión preventiva la tentativa de homicidio, incluyendo el feminicidio.

En rueda de prensa, dio a conocer que la propuesta busca que las personas sean sujetos activos en la comisión de este delito puedan tener la restricción y la sanción preventiva.

Ya son más de dos años de impunidad en el caso de Mya Saldaña Villalobos, quien fue víctima de intento de feminicidio por su expareja Erick, a quien no se le aplicó la prisión preventiva porque el delito que cometió fue tentativo y no feminicidio y que interpuso un amparo luego de ser declara culpable.

“Nosotros le llamamos a esto la “Ley Mya”, porque al final del día ella tomó una decisión de dar un paso hacia adelante con el dolor físico y mental que este tipo de hechos provocan a una persona, dar el paso hacia delante para que las cosas no se queden en un hecho aislado, que las cosas trasciendan y poder dejar un legado en la ley para que la justicia se aplique de manera rápida y expedita”, expresó Alejandro Domínguez, diputado del PRI.