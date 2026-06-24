Desde el ‘macumba’ hasta la magia negra: ¿quién es Nana Kwaku Bonsam, el brujo de Ghana que ‘atormenta’ al Mundial 2026?

Antes de que Ghana enfrentara a Inglaterra en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, una declaración fuera de las canchas comenzó a ganar protagonismo en redes sociales. Nana Kwaku Bonsam, considerado uno de los brujos más conocidos de Ghana , aseguró públicamente que realizaba un trabajo espiritual con el objetivo de frenar a Harry Kane, una de las principales figuras del conjunto inglés.

Las palabras del personaje africano cobraron relevancia después de que el encuentro terminara con empate sin goles; aunque no existe evidencia que respalde sus afirmaciones, miles de aficionados volvieron a hablar sobre supersticiones, rituales y creencias relacionadas con el fútbol, especialmente por los antecedentes que el propio Bonsam asegura tener en torneos anteriores.

¿Quién es Nana Kwaku Bonsam y por qué volvió a ser tendencia durante el Mundial 2026?

Nana Kwaku Bonsam alcanzó notoriedad internacional hace más de una década tras atribuirse supuestos efectos sobre futbolistas de talla mundial; entre las historias que más han llamado la atención destaca una relacionada con Cristiano Ronaldo durante la Copa del Mundo de Brasil 2014, episodio que el propio personaje ha utilizado para reforzar su fama.

Ahora, en pleno Mundial 2026, volvió a colocarse bajo los reflectores luego de declarar que trabajaba espiritualmente para impedir que Harry Kane tuviera una actuación determinante frente a Ghana.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente en plataformas digitales, donde usuarios de distintos países retomaron el debate sobre la influencia de las creencias populares en el deporte de alto rendimiento.

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¿Qué pasó con el supuesto “macumba” durante el Ghana vs Panamá?

La conversación de brujería y maldiciones tomó todavía más fuerza días antes durante el encuentro entre Ghana y Panamá. En los minutos finales del partido, una transmisión captó a un aficionado ghanés esparciendo un polvo blanco en las tribunas.

¿Coincidencia, superstición… o pura magia en el futbol?



El duelo entre Ghana y Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se mantenía 0-0, cerrado y con todo para terminar en empate… hasta que en el minuto final llegó el gol que definió el 1-0



Lo que encendió las redes fue… pic.twitter.com/ddlpW2RgAW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 18, 2026

Poco después llegó el gol que le dio la victoria a Ghana y el video comenzó a circular masivamente en TikTok, Instagram y X; la secuencia provocó que surgieran teorías relacionadas con rituales, magia negra y prácticas espirituales vinculadas al llamado "macumba".

Sin embargo, hasta el momento no existe información oficial que permita determinar qué era realmente la sustancia observada en las imágenes ni cuál era la intención de la persona que apareció en la grabación.