Narcopartido: la acusación que ya domina el debate político en México y hasta llegó a los corridos

Las acusaciones sobre presuntos vínculos entre la política y el crimen organizado se han convertido en una constante dentro del debate público en México. Aunque el tema ha cobrado una nueva dimensión por la presión que Estados Unidos ha ejercido contra los cárteles y por los señalamientos que han surgido en los últimos meses, la discusión no es nueva y desde hace años forma parte de la confrontación política entre oficialismo y oposición.

En el discurso del Gobierno federal se ha insistido en que las acusaciones forman parte de una estrategia impulsada por sus adversarios políticos. Desde Palacio Nacional se ha sostenido en diversas ocasiones que existe una campaña para desprestigiar al movimiento gobernante, aunque sin señalar públicamente a un responsable específico de financiarla.

Sin embargo, fuera del ámbito institucional, el término “narcopolítica” o expresiones como “narcopartido” aparecen con mayor frecuencia tanto en discursos políticos como en redes sociales, manifestaciones e incluso en la música regional mexicana.

Del Senado a los mítines: el término se normaliza en la confrontación política

Durante sesiones legislativas y actos públicos, representantes de distintos partidos han utilizado este tipo de calificativos para atacar a sus adversarios.

En una sesión del Senado, el presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, fue interrumpido por gritos desde la oposición en los que se escuchó el coro: “Narcos, narcos, narcos, Morena es narco, todos son narcos”, reflejando el nivel que ha alcanzado la confrontación política.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, también ha utilizado ese lenguaje en diversas ocasiones. En una intervención desde la tribuna lanzó expresiones como: “Fuera de aquí... son ustedes unos narcos”. Posteriormente, en publicaciones en redes sociales volvió a utilizar términos como “Morenarcos” y “narcopolíticos” para referirse a integrantes del partido oficialista.

Por su parte, el coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, ha sostenido que “es una realidad” que Morena “pactó con los narcotraficantes”, mientras que el dirigente nacional panista, Jorge Romero, afirmó que Morena es “un partido asociado con el crimen organizado”.

Las respuestas tampoco han tardado desde el oficialismo. La diputada de Morena, Dolores Padierna, respondió durante una sesión legislativa con la pregunta: "¿Quién dice que somos un narcopartido?”, en respuesta a las acusaciones de la oposición.

Incluso la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, llegó a señalar en una de sus intervenciones que “ahora casi tienes que ser narco”, en una frase que también generó comentarios y reacciones.

La conversación también llegó a los corridos

Más allá de la arena política, el tema también ha encontrado espacio en los corridos que circulan en plataformas digitales. Algunas composiciones incluyen referencias al supuesto encubrimiento de personajes ligados al crimen organizado y utilizan un lenguaje similar al que hoy domina buena parte de la discusión política.