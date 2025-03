Misión SPHEREx y PUNCH busca crear eclipses artificiales y mapas de colores

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) ha confirmado el lanzamiento de dos ambiciosas misiones: SPHEREx y PUNCH. Tras algunos retrasos, ambas misiones están listas para despegar a bordo de un cohete Falcon 9, propiedad de la compañía SpaceX.

Este doble lanzamiento promete abrir nuevas ventanas al universo, desde los orígenes del cosmos hasta la dinámica del viento solar.

SPHEREx: Un mapa tridimensional del universo en colores

La misión SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization, and Ices Explorer) tiene un objetivo: crear un mapa tridimensional de todo el cielo en 96 bandas de color diferentes.

How did we get here?

How has our universe evolved?



These are the questions SPHEREx, led by @NASAJPL, will help to uncover. By surveying 450M+ galaxies in optical & near-infrared light and exploring 100M+ stars in the Milky Way, SPHEREx will offer new insights into life and our… pic.twitter.com/4agjzfTRBX — Dr. Nicky Fox (@NASAScienceAA) January 27, 2025

Esto permitirá a los astrónomos estudiar la historia del universo, desde el Big Bang hasta la formación de las galaxias. SPHEREx analizará la luz infrarroja, lo que le permitirá “ver” a través del polvo cósmico y detectar objetos extremadamente distantes y débiles.

PUNCH: Eclipses artificiales para estudiar el sol

La misión PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) se centrará en el Sol, pero de una manera inusual. Utilizará cuatro pequeños satélites que trabajarán en conjunto para crear eclipses solares artificiales.

🚀The team just gave SPHEREx and PUNCH a GO for the launch countdown!



Watch the Prelaunch News Briefing for the deep space telescope and its rideshare on NASA+ starting at 12:30 p.m. PST (3:30 p.m. EST).https://t.co/Th17pjSQcM — NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) March 7, 2025

Al bloquear la luz brillante del disco solar, PUNCH podrá observar la corona solar (la atmósfera exterior del Sol) y el viento solar, una corriente de partículas cargadas que emana del Sol y afecta a todo el sistema solar.

Bea Gallardo-Lacourt: Una voz experta explica las misiones

Bea Gallardo-Lacourt, heliofísica del Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA en una entrevista con CNN, explicó las misiones.

La Dra. Gallardo-Lacourt destacó la importancia de comprender la corona solar y el viento solar, ya que estos fenómenos pueden afectar a los satélites, las comunicaciones e incluso la red eléctrica en la Tierra.

Where is all the water that may form oceans on distant planets and moons? Launching soon, our SPHEREx telescope will scan the galaxy, hunting for water & other key ingredients for life in the clouds of gas and dust where planets and stars eventually form: https://t.co/R0iEIlrO5L pic.twitter.com/D9E6zz9qnz — NASA 360 (@NASA360) February 16, 2025

Un Cohete Falcon 9, el vehículo de lanzamiento

La elección del cohete Falcon 9 de SpaceX para este doble lanzamiento no es casualidad. SpaceX, liderada por Elon Musk, se ha convertido en un socio clave para la NASA en los últimos años.

El Falcon 9 es conocido por su fiabilidad y su capacidad de reutilización, lo que reduce los costos de los lanzamientos espaciales.

Objetivos científicos ambiciosos

Los datos recopilados por SPHEREx y PUNCH prometen revolucionar nuestra comprensión del universo.

SPHEREx buscará respuestas a preguntas fundamentales sobre el origen y la evolución del cosmos, mientras que PUNCH nos ayudará a comprender mejor el comportamiento del Sol y su influencia en nuestro planeta.