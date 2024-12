“No es fácil, es angustioso”: La dura realidad de familiares que pasan Navidad en el hospital

En Navidad , las calles que rodean hospitales son testigos de una realidad desgarradora: el frío y la angustia que pasan decenas de personas que aguardan noticias sobre la salud de sus seres queridos.

En medio de tiendas de campaña, sobre cartones o en improvisados refugios, los familiares de los pacientes hospitalizados soportan las inclemencias del tiempo, así como la falta de comida.

Condiciones extremas para familiares que pasan Navidad en hospitales

“Ahorita está internado mi niño, y pues no he podido estar con mi familia. Estoy cansada, pero tengo que seguir de pie” compartió una madre cuyo hijo padece insuficiencia renal crónica. Para ella, estos días de Navidad no significan solo una celebración, sino también resistencia y fortaleza.

Diferente historia, pero mismo dolor sucede con Don Esteban, quien su esposa fue hospitalizada de emergencia la noche anterior a Nochebuena por una complicación derivada del cáncer que padece

“Sí estábamos en casa, incluso ya no cenó. Estábamos con la familia, y ella me dijo que se acostaría porque le dolía mucho,” relató su esposo, quien enfrenta la angustia de ver a su compañera de vida en esa situación.

Las estadísticas de la Secretaría de Salud también resaltan un aumento en los accidentes durante esta época . “En temporada decembrina, los accidentes incrementan entre un 15 y un 20 por ciento, incluyendo los de tránsito,” indicó un portavoz del sector salud.

¡Un rayo de esperanza! Familias se solidarizan en Navidad

A pesar del dolor y la preocupación, los familiares de los pacientes también encuentran consuelo en pequeños gestos de solidaridad, al ver que personas como Alejandra, una vecina del hospital, ayudan a alivianar esos duros momentos.

“Trajimos pollo, café y té. Sabemos que muchas veces no tienen qué comer o no encuentran algo cerca, y eso es lo que nos motiva a ayudar,” comentó, al entregar alimentos y bebidas calientes a los familiares que esperan noticias desde el frío de la calle.

Aunque la situación es difícil, los momentos de apoyo mutuo, hacen que el espíritu navideño se haga presente, incluso en los momentos de mayor angustia y por muy pequeños que sean.

“A veces no es la Navidad que uno espera, pero el estar unidos, aunque sea en la espera, hace que se sienta un poco de paz,” comentó Doña Lulú, quien pasó la noche afuera del hospital esperando a su esposo, quien sufrió un infarto.