"¿Pa’ dónde vamos?": Desesperada, familia busca a Nayeli Alfaro en SLP

Desde el jueves 24 de marzo la angustia se apoderó de la familia de la joven Nayeli Alfaro Silva, quien fue vista por última vez a las siete de la mañana en las inmediaciones de la carretera a Rioverde y la avenida Rivas Guillén, San Luis Potosí (SLP) cuando se dirigía al gimnasio donde entrena.

El padre de la joven, que aún se reporta como desaparecida, relata que al no llegar a su domicilio, la pareja de Nayeli Alfaro alertó a la familia y procedieron a interponer una denuncia ante la fiscalía, por desaparición.

Jesús Alfaro, padre de Nayeli relata que las autoridades de SLP iniciaron la búsqueda:

“Fueron al domicilio, hicieron levantamiento, hicieron un chequeo de cámaras, dieron seguimiento como un peritaje a seguir todo lo que estaba en la declaración de mi yerno, y entonces pues ellos ahorita no nos han dado información”, recuerda

La familia de la joven está desesperada.

Nayeli Alfaro trabaja en un negocio familiar con su esposo pero además se dedica al fisicoculturismo y es instructora de gimnasio. También es mamá de un pequeño de poco más de 2 años; su bebé ya la extraña desesperadamente, al igual que toda su familia.

“Tenemos fe de que mi hija va aparecer en cualquier, en cualquier punto está... me siento atado porque no sé a dónde salir, salgo a la calle y digo ¿pa dónde voy? es una impotencia y que pues no sé la deseamos a nadie”, relata el padre de la mujer desaparecida.

Ante lo ocurrido, la familia pide apoyo para dar con el paradero de Nayeli; su padre señala que toda la familia y amigos de la joven están haciendo lo que está en sus manos para encontrarla a salvo y pide la colaboración de toda la ciudadanía para dar con su paradero.

“Pues ahora sí que a toda la ciudadanía si por ahí la ven... iba con ropa de gimnasio, sudadera verde, pants negro, tenis azules, ella no llevaba más que se supone que llevaba nada más dinero para el gimnasio y regresar a trabajar.

Inician indagatorias para encontrar a Nayeli Alfaro

El fin de semana se realizó una manifestación a las afueras de la Fiscalía General de Justicia del Estado para exigir celeridad en este caso de desaparición, asistieron sus padres, familia y amigos.

Por su parte, la fiscalía de SLP señaló mediante un comunicado que están en curso las investigaciones para encontrar a la joven Nayeli Alfaro.