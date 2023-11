Negocios devastados por el huracán “Otis”, por la falta de un seguro y sin apoyos del gobierno

Muchos de los negocios devastados por el huracán “Otis” en Acapulco eran pequeñas y medianas empresas. Sus dueños lo perdieron todo, sobre todo porque no tenían seguro.

En Acapulco, miles de pequeñas y medianas empresas no tenían seguro en sus negocios: “No, no estábamos asegurados, no tenemos seguros. Entonces, pues a trabajar para volver a levantar esto”, cuenta el empresario Arturo Mendoza a Fuerza Informativa Azteca.

Karen García, una comerciante de Acapulco dice que el lugar aquí donde trabajo pues no está asegurado”. Los miles de afectados piensan en sus necesidades para empezar de cero; piensan en capital a través de créditos para acelerar la reapertura de empresas y negocios, pero del Gobierno, ¿qué se sabe?

Karen García, señala que: “No se ha sabido nada de la presidenta municipal o la presidenta estatal, no se han presentado aquí con los restauranteros o dueños de bares y no se sabe hasta el momento si va a haber apoyo o no para reconstrucción”.

Y es que más allá de darles apoyo para sus negocios devastados, los amenazan con una serie de multas: “Si bien no han venido a decirnos nada de los apoyos, pues si han venido a amenazarnos con multas y cuestiones así”, dice la comerciante acapulqueña.

Huracán “Otis” afectó a 16 mil Mipymes en Acapulco

El empresario Arturo Mendoza dice: “Que, que nos van a multar si no retiramos la basura, pero para eso necesitamos ehh pues camiones, necesitamos tractores, maquinaria y pues no la hay”.

La inversión que necesitan para levantarse es de miles y miles de pesos: “Está entre 80 y 120 mil una palapa, para este lugar se ocupan aproximadamente 3, entonces todo recae en el presupuesto de los empresarios”, dice Karen García.

Cifras oficiales estiman que el huracán “Otis” afectó a 16 mil Mipymes en Acapulco, esto se traduce en 180 mil empleos detenidos.

Ana Laura Cervantes, otra comerciante de Acapulco dice que:"No hay apoyo… No hemos visto la presencia de las autoridades. Tenemos demasiado problema de insalubridad sobre todo”.

El panorama de ayuda, de apoyos para los empresarios y comerciantes no luce nada bien: “Pues todos los empresarios todo se paga se paga impuestos, se paga luz, se paga agua… Estamos esperando a que alguno de nuestros presidente municipal o estatal se aparezca”.