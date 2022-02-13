Fuertes nevadas en Beijing aplazan competencias de Juegos Olímpicos

Una serie de fuertes nevadas afectaron a las ciudades de Beijing, Tianjin y Hebei, en el norte de China. Además de reducir la visibilidad y provocar interrupciones del tráfico, lo más destacado fue el aplazamiento de las competencias de esquí de los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing 2022.

Desde la madrugada este domingo (13 de febrero de 2022) que comenzó la nevada en Beijing, el personal de limpieza de la capital trabajó en retirar la nieve de las calles, además de rociar sal para evitar que se forme más hielo.

Un total de 77 líneas de autobuses municipales han suspendido sus servicios o han modificado sus trayectos debido a las severas condiciones climáticas en la región.

🇨🇳 | AHORA: Beijing da la bienvenida a la primera nevada del Año del Tigre. pic.twitter.com/SKh0qnoPD4 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) February 13, 2022

Gélidas temperaturas pronosticadas para la región norte de China

Se pronostica que la temperatura mínima de esta semana en el centro de Beijing sea de menos siete grados centígrados por la noche, mientras que la temperatura máxima apenas llegue a menos dos grados centígrados durante el día.

En la municipalidad de Tianjin,la nieve comenzó a caer desde el sábado por la noche y no paró hasta el domingo por la mañana (hora local), lo que provocó el cierre de varias autopistas.

Advertencias de ventisca y nevadas para Tianjin y Hebei en China

La estación meteorológica de Tianjin emitió para el sábado, una advertencia amarilla por los posibles bloques de hielo en las carreteras y para este domingo por la mañana una advertencia azul por ventisca, ya que se espera que las nevadas continúen durante todo el domingo.

Mientras tanto, la provincia de Hebei fue azotada por las nevadas durante la noche y la oficina meteorológica emitió una advertencia azul por ventisca el domingo por la mañana.

Las fuertes nevadas y las malas condiciones climáticas en Zhangjiakou, en la provincia de Hebei, y Yanqing de Beijing, donde se llevan a cabo la mayoría de los eventos de esquí, han obligado al aplazamiento de algunas competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Il Beijing Meteorological Observatory ha emesso un'allerta gialla per nevicata intensa alle 12:55 di oggi, con un livello superiore a 4 millimetri in città e in aumento #Pechinohttps://t.co/56STXdAgRg pic.twitter.com/jfyP4BOEbC — XHItalia (@XinhuaItalia) February 13, 2022

Donovan Carrillo se despide de Juegos Olímpicos Beijing 2022

Cabe recordar que en días recientes, el mexicano Donovan Carrillo participó en la final del programa libre de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022, sin embargo, quedó fuera del medallero.