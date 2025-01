Caos y cierres: Fuertes nevadas paralizan el sureste de Estados Unidos

¡Intensa tormenta invernal! Alabama, Tennessee, Texas, Oklahoma y Arizona; son algunos de los estados del sureste de Estados Unidos, que se enfrentan a severas nevadas, nieve que bien haría falta para apaciguar los incendios en California .

Para algunos, los 15 centímetros de copos acumulados que colorean de blanco el panorama son un auténtico espectáculo: “Me siento como si nunca hubiera experimentado algo así. Me desperté como a las siete de la mañana. Sabía que esto iba a pasar y era como una de esas personas que creían que en realidad iba a medir entre diez y doce centímetros, y me alegro de haberme despertado con una sorpresa realmente buena”, cuenta Shivani Virani, residente de Atlanta, sobre las nevadas en Estados Unidos.

Clima extremo en #EU



Tormenta invernal cubre el sureste del país con nieve, causando caos y emergencias 🌨️ Mientras que en #California, siguen luchando contra los #incendios 🔥 Una pieza de Raziel Cruz Salazar. pic.twitter.com/xum53yDlK0 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 11, 2025

Nevadas causan caos en aeropuertos de Estados Unidos

Sin embargo, para otros una auténtica pesadilla. Así debieron desalojar un avión que estaba a punto de despegar del aeropuerto de Atlanta, un problema en el motor obligó a 200 personas a permanecer en tierra.

La tormenta invernal congela con caída de aguanieve y temperaturas bajo cero, el hogar de millones de personas desde inicio de semana. Las condiciones climáticas adversas ya provocaron la cancelación de miles de vuelos, además de decenas de accidentes viales.

Pero por si esto no fuera suficiente, el pronóstico no luce alentador; la explosión ártica no parece tener intención de disminuir su avance y tampoco su poder.

Los estados que aún no están bajo declaratoria de emergencia, ya se preparan para estarlo: “La guardia nacional de carolina del norte ha alertado a más de 100 soldados para ayudar a la gestión de emergencias en sus esfuerzos por apoyar a las comunidades afectadas por esta tormenta”, señala William Ray, Director de Gestión de Emergencias.

El meteorológico nacional asegura que el golpe gélido se extenderá hacia lugares que habitualmente solo reciben temperaturas templadas a lo largo del año. Eso significa que al mismo tiempo Estados Unidos luchará, por un lado, contra el avance titánico del fuego y por otro contra la fuerza mayúscula del temporal invernal de inicio de año.