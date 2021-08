Ni Corte ni Senado tienen facultad en asuntos del TEPJF: PAN

Ciudad de México. Los senadores del PAN manifestaron su preocupación por la situación que se presentó en el Tribunal Electoral en dónde cinco magistrados tomaron la decisión este miércoles de destituir al presidente de ese órgano electoral.

Hicieron un llamado para que se llegue a una solución impulsada dentro del mismo Tribunal. En Conferencia de prensa el senador Damián Zepeda se refirió al tema.

“Es verdaderamente preocupante lo que está pasando en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el llamado es a que se solucione rápido esta crisis y que pueda continuar ese Tribunal trabajando, es el máximo tribunal en materia electoral”.

Tribunal Electoral cuenta con autonomía suficiente: PAN

El legislador aclaró que no hay posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Senado de la República puedan intervenir en las decisiones del Tribunal Electoral ya que cuenta con autonomía absoluta y sus decisiones son inatacables.



“No hay jefe del Tribunal Electoral, el Senado no es jefe del Tribunal Electoral, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es jefe del Tribunal Electoral, ni la Suprema Corte, ni el Senado de la República tienen facultades para entrar y resolver un conflicto entre los integrantes del Tribunal Electoral, ellos son un tribunal que tiene independencia, que sí está dentro del Poder Judicial, pero es la máxima autoridad, sus decisiones son definitivas e inatacables, y el Senado no tiene facultad de revisión”.

El llamado es a que nadie se meta en los asuntos del Tribunal Electoral, dijo Damián Zepeda, aunque insistió en que el mismo Tribunal debe poner un ejemplo de diálogo y civilidad para la República.

“Dejemos que el Tribunal Electoral, con su autonomía, con su independencia, resuelva esta crisis, pero sí hagamos un llamado a que pongan un ejemplo positivo al país, o sea, voltear y ver Tribunal que está digamos en conflicto permanente no es lo más sano, cuando menos o mucho menos cuando tenemos temas muy importantes que están por resolver. Hoy lo que vemos es que 5 de 7 integrantes del Tribunal, 5 de 7, están con una postura, no es menor, me parece que la prudencia debe de caber y hacerle caso al sentido común, imagínense un presidente de cualquier órgano que no tenga a 5 de 7 integrantes deseando que lo encabece, me parece que ese tema tiene que ser atendido”.

Senadores piden a magistrados resolver diferencias al interior del TEPJF

Por su parte la senadora Xóchitl Gálvez dijo que es necesario que se reúnan los magistrados del Tribunal Electoral en privado y diriman sus diferencias. También pidió que no den pauta a que se intente intervenir en sus asuntos a consecuencia de este conflicto interno.

“Yo sí creo que tienen que encerrarse, yo le haría como le hacen en los pueblos indígenas, que no te puedes levantar de la mesa hasta que no llegas a un acuerdo, y te encierran las horas que sean necesarias en un tema de conciliación. Yo creo que el Tribunal tendría que encontrar este encierro, dirimir sus diferencias y, bueno, como dijo Damián, si no te quieren 5 pues sí está cañón, entonces creo que tiene que haber un poco de prudencia en todos en beneficio del país, y evitar que aquellos que se están limando las garras para ir sobre el Tribunal, pues encuentren el momento preciso”.