La nueva misión de Jorge Campos: representar al Presidente de la FIFA

Jorge Campos volverá a tener un papel estelar en una Copa Mundial, aunque esta vez lejos de los tres postes. El legendario arquero mexicano fue designado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, como su representante oficial para el partido entre México y Corea del Sur en Guadalajara, Jalisco.

La noticia fue revelada durante un encuentro entre ambos, donde Infantino destacó la importancia de la presencia del exfutbolista en uno de los compromisos más atractivos del torneo.

¿Por qué Jorge Campos representará a Gianni Infantino?

La ausencia de Gianni Infantino en el encuentro entre México y Corea obligó al dirigente a elegir a una figura que pudiera representarlo durante el partido. Y no dudó en recurrir a uno de los máximos íconos del futbol mexicano.

"Oficialmente mi representante para el partido de México. Porque no puedo ir a México-Corea en Guadalajara. El representante, será el grande, inmenso Campos", expresó Infantino.

La designación coloca nuevamente a Campos en el centro de los reflectores durante una Copa Mundial de la FIFA 2026™ celebrada en territorio mexicano.

¿Qué dijo Jorge Campos sobre este nombramiento?

Fiel a su estilo relajado y carismático, Campos aceptó el encargo con humor. "Escucha, mañana como presidente allá voy a representarlo mañana", comentó entre bromas. Sin embargo, también reconoció que la responsabilidad no será sencilla.

"Mañana estoy en el palco del presidente, pero es muy difícil, no sé si vaya a poder", dijo provocando las risas de los asistentes.

A más de dos décadas de su retiro, el exguardameta continúa siendo uno de los rostros más reconocidos del futbol nacional.

Su cercanía con la FIFA y con Gianni Infantino refleja el peso que aún tiene dentro del deporte, especialmente en un Mundial que tiene a México como uno de los países anfitriones.

Mientras la afición espera el duelo entre mexicanos y surcoreanos, Jorge Campos tendrá una tarea distinta a la de narrar junto a Christian Martinoli y Luis García ocupar el lugar del presidente de la FIFA en uno de los partidos más llamativos de la jornada. Y como suele ocurrir con él, seguramente atraerá tantas miradas como las que alguna vez tuvo bajo el arco.

Recuerda que mañana podrás disfrutar del partido de México vs Corea del Sur, desde las pantallas de Azteca Deportes, en la App y sitio a las 7pm, obviamente con la mejor narración.