Nicola Sturgeon, primera ministra de Escocia, congela los alquileres

La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, ha anunciado congelar los alquileres de propiedades públicas y privadas, como parte de los esfuerzos para ayudar a las personas que luchan contra el aumento de las facturas en Reino Unido.

Sturgeon señaló que la crisis del costo de vida era una "emergencia humanitaria" que podría costar vidas y por ello su gobierno presentará una legislación de emergencia que prohíba los desalojos durante el invierno, además de que congele los alquileres hasta la primavera.

Los planes de Nicola Sturgeon, también incluyen el congelar las tarifas ferroviarias y aumentar el pago de niños escoceses a 25 Euros (unos 625 pesos) por semana a partir del mes de noviembre.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Summary of @NicolaSturgeon's announcements:



✅ Rent freeze until at least March 2023, for private and social tenants

✅ Temporary ban on evictions

✅ ScotRail fares frozen until March 2023

✅ Scottish Child Payment rising to £25

✅ Expansion of universal free school meals — Olaf Stando 🌻 (@olafdoesstuff) September 6, 2022

Escocia propone congelar alquileres para enfrentar crisis

Y por si lo anterior no fuera suficiente, la ministra principal de Escocia, también le escribió a la nueva Primera Ministra del Reino Unido, Liz Truss, pidiéndole que convoque una reunión de líderes políticos de las cuatro naciones que integran el Reino Unido, para enfocarse en ayudar a los hogares.

El anuncio de los planes de la jefa de gobierno de Escocia, formaron parte del discurso anual del Programa de Gobierno del primer ministro, que se presenta al comienzo de cada nuevo año en Holyrood.

Nicola Sturgeon señaló que el programa legislativo se centró deliberadamente en la crisis del costo de vida, que agregó que "representa un peligro no solo para los medios de vida sino también para las vidas".

nice to see someone in power actually doing something pic.twitter.com/ev0So6E1DV — PoliticsJOE (@PoliticsJOE_UK) September 6, 2022

Alquileres congelados hasta marzo de 2023 en Escocia

Sturgeon pidió la acción de los ministros del Reino Unido "en una escala similar a la respuesta del Covid-19", pero dijo que su gobierno también tomaría medidas adicionales para "fortalecer la red de seguridad de emergencia para aquellos que luchan por pagar las cuentas".

Esto incluye un aumento en el pago por niño escocés, un pago semanal a las familias que reciben ciertos beneficios (25 euros por semana), a partir del 15 de noviembre. El esquema en Escocia también se ampliará a menores de 16 años elegibles, lo que significa que más de 400 mil menores podrían beneficiarse.

La "Premier" de Escocia, Nicola Sturgeon, señaló que la ley de emergencia “dará de seguridad a la gente en cuanto a tener un techo este invierno mediante una moratoria sobre los desalojos". Para ello se incluirán medidas para congelar los alquileres tanto en el sector privado como en el público.